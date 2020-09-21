وزارة الاقتصاد تدمغ كمية من الذهب والمجوهرات

غزة- الرأي

أجرت وزرة الاقتصاد الوطني، عملية دمغ كميات من الذهب والمجوهرات.



وقال مدير عام مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد الوطني جمال مطر، إن طواقم المديرية دمغوا كميات من الذهب لتلبية اجتياجات اصحاب المحلات التجارية.



وافاد مطر، أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة ، وبالتعاون مع مباحث الذهب، اجرت جولة رقابية ميدانية شملت 8 زيارات لمحلات لبيع الذهب والمجوهرات بمحافظة غزة.



وأوضح أن هذه الجولات التفتيشية تهدف لمتابعة المشغولات المعروضة في محلات الذهب والمجوهرات الثمينة، وللتأكد من عدم وجود حالات خداع للمستهلك، والتحقق من سلامة الذهب، وكذلك التأكد من دمغ جميع المشغولات لدي مديرية المعان الثمينة.



وتم خلال الجولات التأكيد على صحاب المحلات اتباع إجراءات الامن والسلامة خلال البيع والتعامل مع المواطنين.

