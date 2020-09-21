الاقتصاد تنظم جولة تفقدية لعددٍ من معاصر الزيتون

خان يونس- الرأي

نظمت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، جولة تفقدية لعدد من معاصر الزيتون في محافظة خان يونس.



وذكرت الوزارة، أن هذه الجولات تأتي في إطار الاستعدادات لموسم عصر الزيتون.



وقال رئيس قسم الصناعات الغذائية بالادارة العامة للصناعة محمود السيقلي، إن الجولة التفقدية جاءت لمتابعه الشروط الفنية اللازمة لعمل معاصر الزيتون، ومتابعة اجراءات الأمن والسلامة وإجراءات التراخيص.



وأوضح أن الجولة تمت بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية المستهلك بالوزارة، تم خلالها اعطاء أصحاب المعاصر الارشادات والتعليمات الفنية اللازمة للعمل، والتأكيد على اتباع الاجراءات الصحية والتى تتمثل في نظافة المكان والآلات المستخدمة في عصر الزيتون.