بلدية خان يونس تناقش خطة عمل الطوارئ للاستمرار في خدماتها

خان يونس- الرأي

عقدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، اجتماعًا موسعًا لمجلس المدراء لمناقشة حطة الطوارئ المعمول بها في ظل جائحة كورونا، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للسكان وفي مقدمتها المياه والصرف الصحي وجمع وترحيل النفايات وحملات التعقيم وصيانة الطرق، وكذلك الوضع المالي وشح الامكانيات وضعف الموارد.

وحضر الاجتماع رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، والقائم بأعمال مدير البلدية أ. محمـد الأسطل، ومدراء الدوائر ورؤساء الأقسام وذوي العلاقة بخدمات الجمهور.

وخلال كلمته استعرض م. البطة جهود البلدية منذ الإعلان عن الجائحة ومساعيها المبذولة في تقديم خدماتها للسكان في كافة الأحياء وبعض المعيقات الفنية التي تم التغلب عليها في سبيل تأميل وتسهيل وصول تلك الخدمات بالرغم من الظروف المحيطة.

وشدد م. البطة على أن بلدية خان يونس تولي قطاع الخدمات الأساسية الأولوية الكبرى ودفعت بطواقمها العاملة في الميدان لتكون على رأس العمل خلال الطوارىء من أجل تأمين وصول الخدمات، وقامت بالإضافة إلى ما سبق بتشكيل ورئاسة لجنة الطوارىء المركزية بالمحافظة التي تضم البلديات السبع ووزارة الصحة والداخلية والشرطة والمؤسسات المختلفة من أجل تحسين العمل للتخفيف من تداعيات الجائحة على المواطنين.

وأكد رئيس البلدية أن الأيام المقبلة ستشهد زيادة في أعداد الموظفين من كافة القطاعات الذين سيتم استدعائهم حسب طبيعة العمل والحاجة الملحة ضمن ضوابط وإجراءات وقائية تضمن السلامة التامة للعاملين بالبلدية، بما يسهل تقديم الخدمة للمواطنين.

بدورهم قدم المشاركين في اللقاء مجموعة من التصورات والسيناريوهات لخطة العمل القادمة لضمان استمرار تقديم خدمات البلدية وتحسين الأداء في ظل الظروف الراهنة.

