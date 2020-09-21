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الحكم المحلي تضع تعديلات لمخططات خزانات الوقود ونظام موزعي الغاز

21 أيلول / سبتمبر 2020 12:08

الحكم المحلي تضع تعديلات لمخططات خزانات الوقود ونظام موزعي الغاز
الحكم المحلي تضع تعديلات لمخططات خزانات الوقود ونظام موزعي الغاز

غزة- الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي اجتماعاً لدراسة مخططات محطة الوقود ومخططات مخازن الوقود التي تقدر سعتها التخزينية للمخازن قيد الانشاء ( 3) مليون لتر والمخازن القائمة التي تقدر سعتها( 1.6) مليون لتر وشبكة الشوارع المحيطة بها التابعة لشركة التحرير الواقعة في منطقة الشوكة شارع صلاح الدين.

وتم عقد اجتماع آخر لدراسة نظام موزعين الغاز،  وجاء ذلك بحضور كلاً من الوكيل المساعد لوزارة الحكم المحلي، م. سعيد عمار، ومدير الأمن والسلامة (الدفاع المدني) ،د. م. محمد المغير و ،م. نعيم اللوح ،مدير دائرة التنظيم بالوزارة ، م. زياد ابو عبيد مسؤول دائرة الشكاوي بالوزارة ،و م. يوسف القرا المكتب المصمم والمشرف، و أ. يوسف أبو يونس وفيصل أبو يونس أصحاب مشروع مخازن الوقود ومحطة الوقود التابعة لهم.

 

وتناول الاجتماع التعديلات الخاصة بمحطة الوقود ومخازن الوقود وتم الاتفاق علي إعداد مخطط لمسطح المشروع لمخازن الوقود حسب المطلوب، وعلى ان يتم الالتزام بعدم وضع اي منشأ كانت فوق الخزانات القديمة او الجديدة وبنهاية الاجتماع تم التوافق علي عمل زيارات ميدانية لمشروع الخزانات بحضور وزارة الحكم المحلي والدفاع المدني.

 

وتم وضع اللمسات الأخيرة على نظام موزعين الغاز تمهيدا لعرضه على اللجنة المركزية لاعتماد حسب الأصول.

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