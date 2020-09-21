عقب منعها 35 يومًا... تفاصيل صادمة في أول زيارة للزميل ظاهر

الضفة المحتلة-الرأي:

قال المحامي مهند كراجة، "إن اعتقال عبد الرحمن كان من أمام مركز إعلام النجاح من قبل عناصر جهاز الأمن الوقائي بلباس مدني، وطلبوا منه الحضور معهم لمدة نصف ساعة فقط وقد امتدت النصف ساعة لأكثر من شهر، نفس قصة فنجان القهوة يعني".

وجاء ذلك خلال استعراض كراجة لتفاصيل زيارته إلى الزميل الصحفي عبد الرحمن ظاهر عقب منع الأجهزة الأمنية من حقه في لقاء محاميه لـ35 يومًا.

وأشار كراجة إلى أن عبد الرحمن يمتلك بطاقة عضوية نقابة الصحفيين ويعمل مدير وحدة الانتاج الخارجي في تلفزيون النجاح".

وعلق بقوله: "يعني بُهت الذي كفر، وكُشف بالوجه القاطع تخلي النقابة عن منتسبيها.. وبالله عليكم ما حد يجي يقولي بطاقة مؤقتة، لأنه النقابة "المفروض" ما توزع بطاقات لأي واحد بالشارع".

وأكد كراجة برفقة المحامية ليلى عصفور في سجن جنيد بنابلس، أن كل الأمور التي يحقق فيها حاليًا معه متعلقة بعمله الصحفي وأغلقها جهاز المخابرات والنيابة العامة سابقًا.

وقال: "(هاي عشان يتسكر فم كل شخص بطلع إشاعات على عبد الرحمن وبحاول يلزقلوا تهم ملهاش علاقة بالحريات والإعلام).

ونبه إلى أنه لا يوجد أي تحقيق حاليًا معه وفقط يتم التمديد، مضيفًا: "هذا دليل أنه لا يوجد أي شيء يدينه وإحضاره للنيابة قبل أو اثناء موعد محكمته ما هي إلا حجة لتبرير التمديد باستمرار التحقيق"، مبينًا أن عبد الرحمن رفض تفتيش منزله بعد اعتقاله ومصادرة أجهزته الإلكترونية وفتحها كان غصبًا عنه وليس بإرادته.

ونقل عنه قوله: "عشان هيك كان يشوف الstory يلي بنشرها وهو مسجون، بس كان ضايل يعلقولي عليها"، مؤكدًا أن ظروف احتجازه كانت سيئة للغاية.

وسرد بقوله: "أول ليلة نام في غرفة فارغة على البلاط، ثم بزنزانة انفرادية ل25يومًا ثم نقل مؤخرًا لزنزانة أخرى وهذا ما يبرر الأمراض التي أصيب بها، بينها الالتهاب الرئوي الحاد، وإهمال تقديم العلاج له".

وأشار إلى أنه يجري سؤال الزميل ظاهر عن صحفيين آخرين يمارسون الصحافة، وختم بقوله: "هذه هي مادة التحقيق العظيمة".