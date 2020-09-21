وكالة الرأي الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى: آثم من يُردّد النشيد الوطني "الإسرائيلي" وكالة الرأي الفلسطينية عقب منعها 35 يومًا... تفاصيل صادمة في أول زيارة للزميل ظاهر وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: تحرير 32 محضر ضبط لتجار مخالفين خلال 260 جولة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تضع تعديلات لمخططات خزانات الوقود ونظام موزعي الغاز وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تشرف على حفر بئرين في وادي السلقا و المغراقة وكالة الرأي الفلسطينية مباحث رفح تُنجز شكاوى سرقة بقيمة 10 آلاف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث كورونا" توقف 286 شخصاً خالفوا قرارات حظر التجوال وكالة الرأي الفلسطينية الزيارات المفاجئة في "كورونا"..إرباك وإحراج وخطر يقترب وكالة الرأي الفلسطينية 42 إصابة جديدة.. ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تناقش خطة عمل الطوارئ للاستمرار في خدماتها
أخبار » الأخبار الفلسطينية

عقب منعها 35 يومًا... تفاصيل صادمة في أول زيارة للزميل ظاهر

21 أيلول / سبتمبر 2020 12:20

عبد الرحمن ظاهر
عبد الرحمن ظاهر

الضفة المحتلة-الرأي:

قال المحامي مهند كراجة، "إن اعتقال عبد الرحمن كان من أمام مركز إعلام النجاح من قبل عناصر جهاز الأمن الوقائي بلباس مدني، وطلبوا منه الحضور معهم لمدة نصف ساعة فقط وقد امتدت النصف ساعة لأكثر من شهر، نفس قصة فنجان القهوة يعني".

وجاء ذلك خلال استعراض كراجة لتفاصيل زيارته إلى الزميل الصحفي عبد الرحمن ظاهر عقب منع الأجهزة الأمنية من حقه في لقاء محاميه لـ35 يومًا.

وأشار كراجة إلى أن عبد الرحمن يمتلك بطاقة عضوية نقابة الصحفيين ويعمل مدير وحدة الانتاج الخارجي في تلفزيون النجاح".

وعلق بقوله: "يعني بُهت الذي كفر، وكُشف بالوجه القاطع تخلي النقابة عن منتسبيها.. وبالله عليكم ما حد يجي يقولي بطاقة مؤقتة، لأنه النقابة "المفروض" ما توزع بطاقات لأي واحد بالشارع".

وأكد كراجة برفقة المحامية ليلى عصفور في سجن جنيد بنابلس، أن كل الأمور التي يحقق فيها حاليًا معه متعلقة بعمله الصحفي وأغلقها جهاز المخابرات والنيابة العامة سابقًا.

وقال: "(هاي عشان يتسكر فم كل شخص بطلع إشاعات على عبد الرحمن وبحاول يلزقلوا تهم ملهاش علاقة بالحريات والإعلام).

ونبه إلى أنه لا يوجد أي تحقيق حاليًا معه وفقط يتم التمديد، مضيفًا: "هذا دليل أنه لا يوجد أي شيء يدينه وإحضاره للنيابة قبل أو اثناء موعد محكمته ما هي إلا حجة لتبرير التمديد باستمرار التحقيق"، مبينًا أن عبد الرحمن رفض تفتيش منزله بعد اعتقاله ومصادرة أجهزته الإلكترونية وفتحها كان غصبًا عنه وليس بإرادته.

ونقل عنه قوله: "عشان هيك كان يشوف الstory يلي بنشرها وهو مسجون، بس كان ضايل يعلقولي عليها"، مؤكدًا أن ظروف احتجازه كانت سيئة للغاية.

وسرد بقوله: "أول ليلة نام في غرفة فارغة على البلاط، ثم بزنزانة انفرادية ل25يومًا ثم نقل مؤخرًا لزنزانة أخرى وهذا ما يبرر الأمراض التي أصيب بها، بينها الالتهاب الرئوي الحاد، وإهمال تقديم العلاج له".

وأشار إلى أنه يجري سؤال الزميل ظاهر عن صحفيين آخرين يمارسون الصحافة، وختم بقوله: "هذه هي مادة التحقيق العظيمة".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟