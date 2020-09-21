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الجزائر: قضية فلسطين مقدسة ولن نكون جزءاً من التطبيع

21 أيلول / سبتمبر 2020 12:27

الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري

وكالات-الرأي:

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: إن الجزائر لن تبارك اتفاقيات التطبيع العربية مع إسرائيل ولن تكون جزءاً منها، وإن القضية الفلسطينية مقدسة ولن تحلّ إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وأكد تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام جزائرية، أمس، أنه "لاحظ نوعاً من الهرولة نحو التطبيع"، مضيفاً: "نحن لن نشارك في التطبيع، ولن نباركه".

وأضاف الرئيس الجزائري: "إن القضية الفلسطينية عندنا مقدسة، وهي أم القضايا ولن تحلّ إلا بإقامة دولة فلسطينية، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

وذكر الرئيس الجزائري أنه "سيكرر كلامه عن التطبيع في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة"، مشدداً على أن الإعلان رسمياً عن قيام "الدولة الفلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، سيكون مفتاحاً لحل أزمات الشرق الأوسط. 

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