مظاهرات "إسرائيلية" تطالب برحيل نتنياهو

الداخل المحتل-الرأي:

واصل آلاف "الإسرائيليين"، مساء أمس، التظاهر أمام المقر الرسمي لإقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس الغربية؛ للمطالبة باستقالة بنيامين نتنياهو ورحيل حكومته، رغم الإغلاق الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، أن تظاهرة أمس تعتبر الـ14 منذ انطلاق موجة الاحتجاج الحالية، الرافضة لاستمرار نتنياهو في الحكم بينما يحاكم في ملفات فساد، وفي ظل إخفاقات حكومته في التعامل مع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

وأثناء التظاهرة، ألقت الشرطة القبض على سائق كان يقود سيارته نحو نقاط تفتيش الشرطة للاشتباه بمحاولته دهس المتظاهرين.

وأشارت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" إلى أن السائق من سكان القدس، وهو شاب في العشرينيات من عمره. واقتادت الشرطة المعتقل للتحقيق فيما لا تزال خلفية الواقعة غير واضحة.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن منزل نتنياهو في مدينة قيسارية شهد تظاهرة ضده شارك فيها نحو 300 شخص، إضافة إلى عشرات التظاهرات عند تقاطعات طرق رئيسية وجسور في جميع أنحاء إسرائيل شهدت مشاركة العشرات.

وبحسب المنظمين، فإنه تم توزيع نحو 15 ألف سوار على المتظاهرين لتسهيل تنظيم التظاهرة والمحافظة على النظام، فيما قسّمت الشرطة المتظاهرين إلى مجموعات صغيرة في ساحة باريس بالقدس، في محاولة لتطبيق قيود "كورونا".

وفرضت الشرطة على المتظاهرين ارتداء الكمامات الواقية، فيما عززت من تواجد قواتها في القدس الغربية، وأغلقت الشوارع المؤدية إلى ميدان باريس أمام حركة المرور .