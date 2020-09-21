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والتأكد من المواصفات المطلوبة

الزراعة: المحجر البيطري يستقبل (200) رأس من الأبقار لفحصها

21 أيلول / سبتمبر 2020 12:54

الزراعة: المحجر البيطري يستقبل (200) رأس من الأبقار لفحصها
الزراعة: المحجر البيطري يستقبل (200) رأس من الأبقار لفحصها

غزة- الرأي

استقبلت دائرة الرقابة والحجر البيطري بوزارة الزراعة عدد (200 ) رأس من الأبقار، والتي سيتم فحصها من قبل اللجنة الفنية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات، والشروط الفلسطينية الموضوعة من قبل وزارة الزراعة وسلامتها وخلوها من الامراض السارية.
يذكر أن المحجر البيطري الذي اقامته وزارة الزراعة منذ أعوام بمحافظة خانيونس لا زال يقوم بعمله عبى أكمل وجه من استقبال وحجر وفحص للحيوانات التي يتم استيرادها من الخارج، حيث يعتبر خط الدفاع الاول ضد الأمراض الوبائية.
وتقوم لجنة فنية مختصة بتصنيف الأبقار وفحصها للتأكد من وصولها للمستهلك بحالة صحية جيدة، وتأتي هذه الجهود في ظل حالة الطورائ مع استمرار جائحة "كورونا".
 

الزراعة: المحجر البيطري يستقبل (200) رأس من الأبقار لفحصها الزراعة: المحجر البيطري يستقبل (200) رأس من الأبقار لفحصها
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