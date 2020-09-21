توزيع مدخلات زراعية على عددٍ من مزارعي الشوكة والفخاري برفح

رفح- الرأي

شاركت وزارة الزراعة في توزيع مدخلات زراعية كاملة لمساحة "2دونم" على عددٍ من مزارعي المناطق الحدودية، في الشوكة والفخاري بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.

ويأتي ذلك، ضمن مشروع اصلاح وتطوير الأسواق، وسلاسل القيمة، ومنظمات المنتجين متعدد المانحين (دعم الاستثمار +صغار المزارعين الـàra ) الذي تنفذه منظمة الفاوFAO بالتعاون مع وزارة الزراعة، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومتابعة مديرية زراعة رفح.

و يهدف المشروع الى تشجيع زراعة الثوم للمزارعين في قطاع غزة.

وجرت عملية التوزيع للمزراعين، الذين استهدفهم المشروع، وفق اجراءات السلامة والوقاية المتبعة في ظل جائحة كورونا.



كما تشمل الدفعة الثانية من المدخلات الزراعية شبكة ري كاملة لمساحة 2دونم لنفس المزارعين.