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توزيع مدخلات زراعية على عددٍ من مزارعي الشوكة والفخاري برفح

21 أيلول / سبتمبر 2020 01:02

توزيع مدخلات زراعية على عددٍ من مزارعي الشوكة والفخاري
توزيع مدخلات زراعية على عددٍ من مزارعي الشوكة والفخاري

رفح- الرأي

شاركت وزارة الزراعة في توزيع  مدخلات زراعية كاملة لمساحة "2دونم" على عددٍ من مزارعي المناطق الحدودية، في الشوكة والفخاري بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.

ويأتي ذلك، ضمن مشروع اصلاح وتطوير الأسواق، وسلاسل القيمة، ومنظمات المنتجين متعدد المانحين (دعم الاستثمار +صغار المزارعين الـàra ) الذي تنفذه منظمة الفاوFAO بالتعاون مع وزارة الزراعة، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومتابعة مديرية زراعة رفح.

و يهدف المشروع الى تشجيع زراعة الثوم للمزارعين  في  قطاع غزة.

وجرت عملية التوزيع للمزراعين، الذين استهدفهم المشروع، وفق اجراءات السلامة والوقاية المتبعة في ظل جائحة كورونا.


كما تشمل الدفعة الثانية من المدخلات الزراعية شبكة ري كاملة لمساحة 2دونم لنفس المزارعين.

119947987_3374778512601545_7744049411943660624_n توزيع مدخلات زراعية على عددٍ من مزارعي الشوكة والفخاري 119979794_3374778145934915_8802279549476554172_n 119930467_3374777995934930_1941540397960469338_n 119947987_3374778512601545_7744049411943660624_n 119972231_3374778389268224_730525092818583061_n
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