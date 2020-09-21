طوارئ الصحة بالوسطى تشكل ثلاث فرق طبية ميدانية لتباشر عملها

الوسطى- الرأي

شكلت لجنة الطوارئ في وزارة الصحة بمحافظة الوسطى، ثلاث فرق طبية ميدانية لتباشر عملها ضمن التعليمات والضوابط الصادرة عن الوزارة، بهدف احتواء أزمة "كورونا".

جاء ذلك، خلال اجتماعٍ عقده رئيس لجنة الطوارئ في المحافظة الوسطى د.كمال خطاب، بأعضاء لجنة الطوارئ المركزية وممثلي المراكز الصحية والمستشفيات الأهلية للتباحث ومناقشة كيفية متابعة المحجورين منزليا .

وأكد د. خطاب على أهمية الشراكة بين المستشفيات في القطاع الحكومي وبين المستشفيات الأهلية للخروج من هذه الأزمة.

من جهتهم، أكد الحضور على استعدادهم لتقديم الخدمة المحجورين منزلياً كلٌ حسب استطاعته.