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الطاقة: فتح باب استقبال طلبات ترخيص المولدات الكهربائية

21 أيلول / سبتمبر 2020 04:25

غزة- الرأي:

أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة اليوم الاثنين عن فتح باب استقبال طلبات ترخيص المولدات الكهربائية الجديدة، لمن يرغب من المستثمرين والقطاع الخاص وذلك وفق نظام منح الترخيص لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية لأغراض التجارة.

وأوضحت سلطة الطاقة في بيانها على من يرغب في تقديم الأوراق اللازمة والبدء في الإجراءات من خلال تعبئة النماذج الخاصة بالترخيص والمتوفرة على الموقع الإلكتروني لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية.

لزيارة الموقع الالكتروني لسلطة الطاقة اضغط هنا.

وأشارت سلطة الطاقة إلى ضرورة إرسال الأوراق اللازمة بعد تعبئتها عبر البريد الإلكتروني licences@penra.gov.ps وذلك اعتباراً من 22/09/2020.

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