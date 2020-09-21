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حال فتح المعبر

معروف للرأي: لم يتم فرض أي رسوم للفحص على مغادري القطاع

21 أيلول / سبتمبر 2020 08:47

غزة- الرأي:

نفى المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، صحة المعلومات التي تتحدث عن فرض الحكومة بغزة رسوم على المغادرين عبر معبر رفح حال فتحه.

وقال رئيس المكتب "سلامة معروف"، للرأي، "لا صحة لما تتناقله بعض وسائل الاعلام حول فرض رسوم على فحص المغادرين عبر معبر رفح حال فتحه". 

وأوضح أن المبلغ المذكور هو (٣٠$) تكلفة الفحص الواحد فيما لم يتقرر فرض أي رسوم حتى الان على طالبي الفحص من المغادرين، مؤكدًا أن وزارة الصحة تعمل على ترتيب آلية مناسبة تتيح للمغادرين اتمام عملية الفحص بشكل يتناسب مع مواعيد مغادرتهم والفترة الزمنية المطلوبة بحسب الجانب المصري.

ويذكر أن بعض المواقع ونشطاء مواقع التواصل قد تداولوا معلومات مغلوطة تفيد بأن الحكومة بغزة ستفرض رسوم على المغادرين عبر معبر رفح.






 

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