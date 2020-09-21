"مباحث السياحة والأثار" جهود مبذولة لضبط المخالفين لحالة الطوارئ

غزة- الرأي

تابعت دائرة مباحث السياحة والآثار التابعة للإدارة العامة للمباحث العامة منذ اللحظة الأولى لإعلان حالة الطوارئ عملها في متابعة المنشآت السياحية كالفنادق والمطاعم والأماكن العامة والترفيهية.

مدير دائرة السياحة والآثار العقيد سمير العريني قال إنه ومنذ اللحظة الأولى لإعلان حظر التجوال قمنا باستنفار كافة العاملين في الدائرة وفض المواطنين المتواجدين في الكافيهات الشاطئية وإفراغ ساحل البحر من المصطافين بشكل كامل ".

وأوضح العريني أن أعداد الكافيهات كان كبيراً والمواطنين كانوا متواجدين على شاطئ البحر مما صعَّب المهمة في البداية ، لكن مع تفهم المواطنين للوضع القائم تم إفراغ الساحل والكافيهات تماماً من المواطنين " .

وأشار أن مباحث السياحة والأثار قامت بمتابعة المناطق السياحية حسب التعليمات الواردة ومراعاة عدم تواجد المواطنين فيها وذلك حفاظاً على حياة المواطنين من انتشار فيروس كورونا ، لافتاً لإجراء جولات ميدانية لمتابعة الشاليهات كونها أماكن مغلقة ويمكن لبعض المواطنين مخالفة التعليمات الصادرة بمنع التجمعات و التواجد فيها خاصة أن بعضها يوجد على الأطراف".

ولفت إلى أن دوريات ثابتة ومتحركة تتواجد على شاطئ البحر وفي المناطق التي يرتادها المصطافين لمنع تواجد أي منهم كما تم تسيير دوريات لمنع المواطنين من التواجد على الكورنيش".

ونوّه العقيد العريني أن التزاماَ بدى واضحاً من أصحاب المنشآت السياحية؛ بإجراءات مباحث السياحة والآثار بمنع استقبال أي مواطنين ، موضحاً أن هناك بعض التجاوزات قمنا على أثرها بإغلاق 10 منشآت لمخالفتها القرارات الصادرة " .

جولات مشتركة

وفيما يتعلق بعمل دائرة السياحة والآثار أكد العقيد العريني :" أن هناك تواصل كبير مع وزارة السياحة والآثار حيث نقوم بعمل جولات مشتركة على المطاعم السياحية التي تعمل بنظام " التيكاوي " للاطلاع على عملهم ومدى التزامهم بتعليمات الوقاية والسلامة ".

وأحول الإجراءات المتخذة بحق المخالفين بين أنه في بداية الأمر يتم عمل تحذيرات أولية للمخالفين ومن ثم عمل تعهدات وفي حال عدم الالتزام وفي المرة الثالثة يتم اغلاق هذه المطاعم " .

وبخصوص عمل مباحث الآثار قال العريني:" قمنا بمتابعة المهربين الذين يقومون بنبش المناطق الأثرية وضبطنا حالات استغلت فترة الجائحة قامت بنبش أماكن أثرية ، ذاكراً أنها حالات معدودة ويرجع ذلك إلى الحملات التي قامت بها مباحث السياحة والآثار بحق المهربين .

وأهاب بأصحاب المطاعم والكافيهات بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية والالتزام بإغلاق هذه الأماكن ،تفادياً من انتشار فيروس كورنا مثمناً تفهم أصحاب تلك الأماكن من غرض الاغلاق في سبيل تحقيق السلامة لأبناء شعبنا ومواجهة هذه الجائحة.