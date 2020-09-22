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النيابة العامة تحقق في 186 قضية متنوعة

22 أيلول / سبتمبر 2020 06:22

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غزة-الرأي

فتحت النيابة العامة تحقيق فى 186 قضية متنوعة على مستوي محافظات غزة وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع .

ووفقاً للموجز اليومي للوزارة ليوم امس فقد حققت النيابة في  56 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة،و35 قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة،و40 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي ،و 55 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.


كما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات ، الى جانب توقيف 45 متهم على مختلف القضايا المذكورة .


وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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