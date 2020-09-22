"التعليم" تعلن موعد التسجيل لامتحان المستوى لعام 2021

غزة-الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي موعد التسجيل للراغبين في تقديم امتحان المستوى للعام 2021 حيث سيبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد 27/9/2020 وحتى نهاية دوام يوم الخميس 15/10/2020 .

ودعت الوزارة الراغبين في التسجيل التوجه لمقرات مديريات التعليم بمحافظات قطاع غزة مصطحبين أوراقهم الثبوتية وهي شهادة مدرسية لآخر صف أنهاه المشترك مصدقة حسب الأصول، وشهادة الولادة الأصلية أو صورة مصدقة عنها، و4 صور شخصية حديثة ملونة، ورسم الاشتراك وقدره 200 شيكل.

وأوضحت الوزارة أن إجراءات التسجيل واستقبال المراجعين ستتم وفق الإجراءات والتعليمات الصحية للوقاية من فايروس كورونا.

وقالت الوزارة إنه سيسمح التقدم لهذا الامتحان كل فلسطيني يقل مؤهله العلمي عن الصف التاسع الأساسي بنجاح، بشرط أن يكون قد أنهى الصف السادس بنجاح أو ما يعادله على أن لا يقل عمره عن 16 عاماً في 1/1/2021.

وأضافت الوزارة أنه سوف يتم عقد الامتحان وفق منهاج الصف التاسع الأساسي الجديد في مباحث اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم العامة.

وبينت أن المشترك الناجح سيمنح شهادة مصدقة تفيد بنجاحه في امتحان المستوى وتؤهله هذه المصدقة للالتحاق بالصف العاشر الأساسي في المدارس النظامية للعام الدراسي 2021/2022على ألا يزيد عمره عن 18 عاماً، أو تؤهله للتقدم لامتحان الثانوية العامة على أن لا يقل عمره عن 19 عاما في 1/1 من العام الذي يرغب التقدم فيه للامتحان.

وأوضحت الوزارة أنه ستكون نتيجة المشترك في الامتحان ناجح أو راسب ولا استكمال للمشترك الراسب ولا يتم منح أية وثيقة للمشترك الراسب.

و سيبدأ امتحان المستوى يوم الاثنين 2/11/2020 الساعة التاسعة صباحاً في أربعة مراكز على مستوى الوطن هي غزة ورام الله ونابلس والخليل.

