وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب يدعم استخدام حساب واحد على أكثر من جهاز وكالة الرأي الفلسطينية طريقة إخفاء الصور من المكتبة في تطبيق الصور وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تختبر جمع تبويبات متصفح كروم بشكل تلقائى معا وكالة الرأي الفلسطينية للسيطرة على السكرى بطرق طبيعية وكالة الرأي الفلسطينية تعرفى على أهمية الحليب المدعّم لنمو طفلك وكالة الرأي الفلسطينية استشارى مناعة يكشف أهمية نبات الشيح فى تقوية الجهاز المناعى وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على سبب رحيل ريكي بويج عن برشلونة وكالة الرأي الفلسطينية موراتا يصل إلى مدينة تورينو الإيطالية للتوقيع لـ يوفنتوس وكالة الرأي الفلسطينية باريس سان جيرمان يخطط لاستعارة ديلي ألى لمدة موسم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة توقف 25 حالة تعدي على شبكات المياه
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

وفق الإجراءات الصحية

"التعليم" تعلن موعد التسجيل لامتحان المستوى لعام 2021

22 أيلول / سبتمبر 2020 06:27

1
1

غزة-الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي موعد التسجيل للراغبين في تقديم امتحان المستوى للعام 2021 حيث سيبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد 27/9/2020 وحتى نهاية دوام يوم الخميس 15/10/2020 .
ودعت الوزارة الراغبين في التسجيل التوجه لمقرات مديريات التعليم بمحافظات قطاع غزة مصطحبين أوراقهم الثبوتية وهي شهادة مدرسية لآخر صف أنهاه المشترك مصدقة حسب الأصول، وشهادة الولادة الأصلية أو صورة مصدقة عنها، و4 صور شخصية حديثة ملونة، ورسم الاشتراك وقدره 200 شيكل.
وأوضحت الوزارة أن إجراءات التسجيل واستقبال المراجعين ستتم وفق الإجراءات والتعليمات الصحية للوقاية من فايروس كورونا.
وقالت الوزارة إنه سيسمح التقدم لهذا الامتحان كل فلسطيني يقل مؤهله العلمي عن الصف التاسع الأساسي بنجاح، بشرط أن يكون قد أنهى الصف السادس بنجاح أو ما يعادله على أن لا يقل عمره عن 16 عاماً في 1/1/2021.
وأضافت الوزارة أنه سوف يتم عقد الامتحان وفق منهاج الصف التاسع الأساسي الجديد في مباحث اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم العامة.
وبينت أن المشترك الناجح سيمنح شهادة مصدقة تفيد بنجاحه في امتحان المستوى وتؤهله هذه المصدقة للالتحاق بالصف العاشر الأساسي في المدارس النظامية للعام الدراسي 2021/2022على ألا يزيد عمره عن 18 عاماً، أو تؤهله للتقدم لامتحان الثانوية العامة على أن لا يقل عمره عن 19 عاما في 1/1 من العام الذي يرغب التقدم فيه للامتحان.
وأوضحت الوزارة أنه ستكون نتيجة المشترك في الامتحان ناجح أو راسب ولا استكمال للمشترك الراسب ولا يتم منح أية وثيقة للمشترك الراسب.
و سيبدأ امتحان المستوى يوم الاثنين 2/11/2020 الساعة التاسعة صباحاً في أربعة مراكز على مستوى الوطن هي غزة ورام الله ونابلس والخليل.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟