وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب يدعم استخدام حساب واحد على أكثر من جهاز وكالة الرأي الفلسطينية طريقة إخفاء الصور من المكتبة في تطبيق الصور وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تختبر جمع تبويبات متصفح كروم بشكل تلقائى معا وكالة الرأي الفلسطينية للسيطرة على السكرى بطرق طبيعية وكالة الرأي الفلسطينية تعرفى على أهمية الحليب المدعّم لنمو طفلك وكالة الرأي الفلسطينية استشارى مناعة يكشف أهمية نبات الشيح فى تقوية الجهاز المناعى وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على سبب رحيل ريكي بويج عن برشلونة وكالة الرأي الفلسطينية موراتا يصل إلى مدينة تورينو الإيطالية للتوقيع لـ يوفنتوس وكالة الرأي الفلسطينية باريس سان جيرمان يخطط لاستعارة ديلي ألى لمدة موسم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة توقف 25 حالة تعدي على شبكات المياه
أخبار » الأسرة و المجتمع

استشارى مناعة يكشف أهمية نبات الشيح فى تقوية الجهاز المناعى

22 أيلول / سبتمبر 2020 06:40

1
1

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة، إن أي لقاح يلتزم في تحديد شرطين هما الأمان والفعالية لخروجهم للنور، وإذا خرج للنور لن تتعدى فعاليته الـ50%.

وأضاف الدكتور محمود الأنصاري، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن منظمة الصحة العالمية تعاني من تخبط شديد، سواء في التجارب السريرية أو غيره، لافتاً إلى أن الأعشاب جزء من تكون الأدوية.

وأشار استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة، إلى أن نبات الشيح من ضمن النباتات الهامة في تقوية جهاز المناعة، وعلى رأسها الخلايا المسؤولة عن مهاجمة الفيروسات، واستخدم في علاج مرض الملاريا، وقدرته العمل بصورة جيدة تجاه بعض الفيروسات والطفيليات.

وتابع: أن انتظام ساعات النوم يساهم في إنتاج الأجسام المضادة لتقوية المناعة، خاصة من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة الرابعة صباحاً، منوها بأن التوتر والضغط من أكثر الأسباب التي تؤثر على المناعة بصورة سيئة، بالإضافة إلى الالتزام بممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟