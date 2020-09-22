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أخبار » عجائب وطرائف

حالة شاب تثير الحيرة: توقف عن النمو في عمر الـ13

22 أيلول / سبتمبر 2020 06:55

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 الكثير من الحالات المرضية التي نسمع عنها  يوماً بعد يوم، تنتج عن الكثير من العوامل الوراثية أو أخطاء طبية.

تعتبر قصة الشاب الروسي، دينيس فاشورين، من أكثر القصص غرابة عن أشخاص أصيبوا بأمراض نادرة، في التفاصيل، يوشك الشاب أن يبلغ 33 عاما من عمره، لكنه يبدو وكأنه لا يزال في سن المراهقة.

وقالت تقارير صحافية روسية أن جسد فاشورين  توقف عن النمو منذ 20 عاما، أي عندما كان عمره 13 عاما فقط، وقدم فاشورين إلى موسكو مؤخرا من قرية في منطقة كراسنويارسك بسيبيريا لإجراء مقابلة مع مدون على يوتيوب وسرد قصته.

واهتم العديد من الناس بحالته، بعد أن تفاجأوا بمظهره الذي لا يطابق عمره الحقيقي، حيث إن تاريخ ميلاده 1987، ولم يكترث فاشورين في بداية الأمر بأنه كان ينمو بشكل أبطأ من أقرانه في الصغر، فالفرق لم يكن واضحا آنذاك.

وسرعان ما أصبحت هذه الاختلافات تجذب الأنظار، يقول الشاب في تصريحاته:  "كنت أبدو الأصغر في المدرسة، لكن هذا لم يوقفني من الحصول على درجات جيدة حتى في الرياضة وحتى كنت أتفوق على زملائي أحيانا".

وأكمل: "شعرت بالسوء قليلاً في البداية، عندما أدركت أن جسدي توقف عن التغير. وفكرت كيف ستجري حياتي، وما إذا كان الأمر سيشكل عقبات بالنسبة لي".

ولاحظ فاشورين أن الناس لا يصدقون أن عمره 32 وغالبا ما يظنون أنه يمزح، حتى إن الشرطة أوقفته عندما كان يقود سيارة وظن المفتش أنه قد زور رخصة القيادة الخاصة به.

وأثار ذلك غضب فاشورين، فالشرطة أوقفته لمدة طويلة دون سبب، كما كان من المتعب أن يقوم بشرح حالته كل مرة.

ويظن معظم الناس أنه يعيش في جسد مراهق لكن ذلك رأي خاطئ فهو يعاني من آلام الظهر والمفاصل تماما كالبالغين.

وأكد الشاب أنه يجد سهولة بالعيش في قريته حيث يعرفه الجميع ولا يطرحون أي أسئلة، مشيرا إلى أنه يحب قضاء وقت فراغه بعيدًا عن الناس، بالمشي في الغابة أو الصيد بمفرده.

وعن السبب وراء ذلك، يقول غنه لا يعلم السبب عن حالته ولكن من المؤكد إنها حالة مرضية نادرة أصابته على الرغم من عدم إصابة أحد من أسرته بأي أمراض نادرة.

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