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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2623) الثلاثاء 22/9/2020
أخبار فلسطينية
الحية: لن نقبل لشعبنا أن يموت بسبب الحصار وكورونا
فلسطين: 9 وفيات و611 إصابة جديدة بكورونا
اشتية: واشنطن تحاصر فلسطين سياسيا واقتصاديا وماليا
الرجوب: فلسطين ذاهبة لانتخابات عامة وقرارنا بات بأيدينا
البزم: نعمل لفتح معبر رفح الأسبوع القادم
الصحة بغزة توضح آلية فحص كورونا للمسافرين
"الخارجية": لا وفيات جديدة بـ"كورونا" بصفوف الجالية الفلسطينة
وفد فتح يصل تركيا..الرئيس يهاتف أردوغان مطالبًا بتوفير مراقبين للإشراف على الانتخابات
صحة غزة: فرض رسوم فحص كورونا على المسافرين قيد الدراسة
القدرة: المسحات تكفي لأيام والإصابات ستزداد الفترة المقبلة
أخبار إسرائيلية
رغم الإغلاق التام.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة برحيل نتنياهو
قناة عبرية: إسرائيل تدير مكتب لمصالحها في البحرين منذ بداية العقد الماضي
الحكومة الإسرائيلية توافق على خصم 10% من رواتب الوزراء وأعضاء الكنيست
توجه إسرائيلي لبناء مستشفى ميداني خاص بالكورونا بسبب أزمة في المستشفيات
وفاة 16 "إسرائيليا" بكورونا واغلاق مشافي في وجه المرضى
غيتس يكشف عن توقعاته بموعد انتهاء كورونا
هآرتس: هل يعلن ترامب شن “حرب عالمية” بتجنيد العالم ضد إيران؟
اخبار دولية
ملفات فنسن: رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي ساعد في تمويل أنشطة استيطانية إسرائيلية
هندوراس ستنقل سفارتها إلى القدس المحتلة نهاية العام.. والاحتلال يواصل اعتقالاته
خبراء دوليون: نتنياهو الرابح الأكبر رفض شعبي للتقارب مع تل أبيب
موقع ذي هيل: "قد لا تصطف دول عربية أخرى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل"
أخبار عربية
مكتب بري: المفاوضات مع إسرائيل ليست مباشرة
المؤبد لعنصرين من «حزب الله» بقضية مقتل إسرائيليين في بلغاريا
«يونيفيل»: الانتهاكات الإسرائيلية تهدد اتفاق وقف النار جنوبي لبنان
ملك البحرين: ملتزمون بقيام دولة فلسطينية والسلام خيارنا الاستراتيجي
الكويت تؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية
الإمارات وإسرائيل تبرمان اتفاقية لتعزيز التعاون في صناعة السينما والتليفزيون
الكويت: ندعم خيارات الشعب الفلسطيني للوصول لحل عادل وشامل
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
قوات الأمن الفلسطينية تعتقل أنصار دحلان في الضفة الغربية
لمواجهة حصار الاحتلال للقطاع.. مركز حقوقي يطالب بتزويد غزة بالأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة…
لجان المقاومة الفلسطينية تدعو لتوسيع رقعة المقاومة وسحب الاعتراف بإسرائيل
خطيب الأقصى: آثم من يردد النشيد الوطني الإسرائيلي
اشتية: واشنطن تحاصر فلسطين سياسيا واقتصاديا وماليا
الشرق الأوسط
تلويح فلسطيني بتشديد الإجراءات بعد ارتفاع {غير مقبول} في الحالات
«فتح» و«حماس» تبحثان إجراء انتخابات تشمل الرئاسة و{المنظمة}
الخليج الإماراتية
ملك البحرين: ملتزمون بقيام دولة فلسطينية والسلام خيارنا الاستراتيجي
الأهرام المصرية
إسرائيل تسلم معلمة سابقة اتهمت بالاعتداء جنسيا على أطفال لأستراليا
مستوطنون يقتحمون الأقصى وشرطة الاحتلال الإسرائيلي تدنس الجامع القبلي
الشروق المصرية
ملك البحرين: توقيع إعلان السلام مع إسرائيل إنجاز تاريخي مهم
الغد الأردنية
هندوراس ستنقل سفارتها إلى القدس المحتلة نهاية العام.. والاحتلال يواصل اعتقالاته
الشرق القطرية
الاحتلال يغلق باب المغاربة بعد اقتحام 32 مستوطنا المسجد الأقصى
قطر منارة بارزة في الموقف الداعم لفلسطين
قطر تقف إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بعد اعتقال 35 يوما.. السلطة تفرج عن الصحفي عبد الرحمن الظاهر
"أونروا" توضح آلية توزيع "الكوبونات" على اللاجئين بغزة
وقفة في أريحا رفضا لاتفاقات التطبيع
نعيم: شعبنا من أكثر شعوب الأرض حبًا للسلام
مهرجان افلام المقاومة الـ16 ينطلق وسط إجراءات احترازية مشدّدة
عظيمي ميرآبادي: نسعى أن يحافظ مهرجان أفلام المقاومة على زخمه
الاحتلال يخطر بوقف بناء مزرعة في بيت لحم
أسير فلسطيني يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال
القدس المحلية
5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في الأسر
وفاة و128 إصابة بكورونا في القدس
وزيرة الصحة: مواد فحص فيروس كورونا ستكون متوفرة مساء اليوم
تحرير 35 غرامة مالية لمخالفين للإجراءات الصحية
القبض على متهم بتصوير سيدة ومحاولة تهديدها في نابلس
قرارات للحكومة.. اشتية: من يملك قيم الحق والعدل والحرية والكرامة لا يُساوم عليها
الأسيران المضربان الأخرس وشعيبات في ظروف صحية صعبة
المحافظ حميد: مقبلون على مرحلة خطيرة وقد نُوصي بإغلاق بيت لحم
بيت لحم: إغلاق مسجد في قرية العساكرة لاكتشاف إصابات بكورونا
الطالبة اليتيمة روان من مخيم جنين بحاجة لمساعدة لإكمال جامعتها
الحياة الجديدة
"تربية بيت لحم" تقرر اغلاق مدرسة وشعبة صفية بسبب "كورونا"
الاحتلال يستولي على صهريج مياه شرق طوباس
إعلان حالة الطوارئ في المستشفيات الاسرائيلية.. وغانتس يوعز بإقامة
الاحتلال يخطر بوقف البناء في مزرعة لتربية الدواجن وجدران استنادية
هيئة الأسرى: الأسير فتحي النجار يدخل عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال
الأيام
»حوار بين حركتي فتح وحماس في اسطنبول
»الإمارات تواصل الهرولة نحو الاحتلال: تطبيع ثقافي واتفاقيات اقتصادية...
»مستوطنون يختطفون طفلين من قريوت ونقلهما الى مستوطنه شيلو
»التحذير من المخاطر البيئية وتضرر التربة بسبب جدار العزل في غزة
»الهدم بالأمر العسكري 1797.. سيف الاحتلال المسلط في المناطق "ج"
»وفاة شاب بحادث سير ذاتي غرب رام الله
وكالة صفا
أندية إماراتية تبحث التعاقد مع نجم منتخب "إسرائيل" لكرة القدم بيرم كيال
تظاهرة في الرباط ضد التطبيع مع "إسرائيل"
مجموعة الصحفيين: فرحة الإفراج عن ظاهر منقوصة
آي بالستاين" تقرر وقف نشاطاتها وإغلاق مكتبها في لندن
الكويت.. 41 منظمة تطالب بقانون يجرم التطبيع مع "إسرائيل"
بيت لحم تحصد عضوية شبكة "يونسكو" العالمية لمدن التعلم
افتتاح أول كنيس يهودي في أبو ظبي
وكالة الرأي الفلسطينية
معروف للرأي: لم يتم فرض أي رسوم للفحص على مغادري القطاع
وزارة العدل: سنفتح مقرات خدمات الجمهور استثنائياً
الصحة بغزة: تسلّمنا 20 ألف مسحة لإجراء فحوصات "كورونا"
الطاقة: فتح باب استقبال طلبات ترخيص المولدات الكهربائية
السماك للرأي: استكمال صرف الـ100 $ لـ 7 آلاف متأخر خلال أيام
محكمة نابلس تقرر الإفراج عن الصحفي ظاهر
بلدية غزة توقف 25 حالة تعدي على شبكات المياه
بلدية غزة تشارك فى الحملة الدولية لتنظيف الشواطئ
"التعليم" تعلن موعد التسجيل لامتحان المستوى لعام 2021
فلسطين اليوم
حمدوك يعطي البرهان الضوء الأخطر للتطبيع مع "إسرائيل"
حماس والجهاد: العقوبات الامريكية على إيران وقحة و تدلل على البلطجة
الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام رغم تدهور حالته الصحية
(إسرائيل) تخطط لإنشاء قواعد سرية لها في الخليج
قناة عبرية تكشف: ممثلية "إسرائيلية" في المنامة منذ 10 سنوات
6 اصابات اثر انفجار سخان مياه داخل شقة سكنية في رام الله
سما نيوز
وصول وفد من فتح إلى تركيا لإجراء لقاءات مع حماس..
كاتب عربي في صحيفة عبرية: سنقوّم “أعوج بلفور” رغم عيشنا عرباً وشرقيين في “إسرائيل العاشرة”
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره التركي رجب طيب اردوغان..
صحة غزة توضح الية فحص PCR لفيروس كوفيد 19 للمسافرين عبر معبر رفح
جهادي سابق يكشف علاقة حماس بعدم استهداف "القاعدة" لإسرائيل
الكويت تنفي مزاعم ترامب: "دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاحتلال"
الأوقاف بغزة: لا قرار حتى اللحظة بإعادة افتتاح المساجد
غرامات مالية باهظة وأحكام جائرة بحق شيخ العراقيب
"أوقاف بيت لحم" تغلق مسجدا شرق المحافظة بسبب "كورونا"
عرب 48
وفاة جديدة بكورونا في القدس ونحو 9000 إصابة منذ بدء الجائحة
مواجهات اعتقالات بالضفة والقدس ونصب حواجز بالخليل
كورونا في القدس: 6 وفيات و"ارتفاع كبير في عدد الإصابات الخطيرة"
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيت لحم
"جودة البيئة": ما يحدث بمصانع "جيشوري" يقع ضم .
"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مدرسة بني نعيم ال
وقفة في أريحا رفضا لاتفاقات التطبيع
حدث في مثل هذا اليوم
- 22 أيلول (سبتمبر)
- 2006م م إصابة سبعة جنود صهاينة بجروح ما بين متوسطة إلى طفيفة، وذلك جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مقاومون فلسطينيون واستهدفت قوة صهيونية راجلة كانت تقوم بمهمة في أحد شوارع مدينة نابلس
- 2004م عملية استشهادية في القدس الشرقية أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 16 وتبنت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح العملية وذكرت أن منفذتها هي "زينب على أبو سالم" "18" عاماً من سكان مخيم عسكر القديم شرقي نابلس
- 1981م وزارة الحرب الصهيونية تعلِن عن مشروع "الإدارة المدنية" للأراضي المحتلة عام 1967.
- 1970م افتتاح مؤتمر القمة العربية الطارئ في القاهرة الذي عقد لبحث "حرب أيلول" في الأردن والتي جرت بين الجيش الأردني وقوات منظمة التحرير الفلسطينية
- 1969م انعقاد مؤتمر القمة الإسلامية في المملكة المغربية وذلك بعد إحراق المسجد الأقصى وانبثق عن هذا المؤتمر "إنشاء لجنة القدس".
- 1976م سورية برئاسة حافظ الأسد (1930 - 2000) توجه إنذاراً إلى منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات (ولد عام 1929) لتسحب قواتها من منطقة جبل لبنان (ذات التواجد الطائفي الماروني الدرزي) خلال خمسة أيام، وإلا فإنها ستتعرض لهجوم عسكري كاسح. جاء الإنذار بعد اجتماعين عقد الأول في صوفر يومي الحادي عشر والثاني عشر من أيلول (سبتمبر) 1976 والثاني في فندق "بارك أوتيل" بين السابع عشر والتاسع عشر من الشهر نفسه، وأخفقا في التوصل إلى ترتيبات بشأن الوضع العسكري الميداني.