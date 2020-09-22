النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2623)  الثلاثاء 22/9/2020

2006م م إصابة سبعة جنود صهاينة بجروح ما بين متوسطة إلى طفيفة، وذلك جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مقاومون فلسطينيون واستهدفت قوة صهيونية راجلة كانت تقوم بمهمة في أحد شوارع مدينة نابلس

1976م سورية برئاسة حافظ الأسد (1930 - 2000) توجه إنذاراً إلى منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات (ولد عام 1929) لتسحب قواتها من منطقة جبل لبنان (ذات التواجد الطائفي الماروني الدرزي) خلال خمسة أيام، وإلا فإنها ستتعرض لهجوم عسكري كاسح. جاء الإنذار بعد اجتماعين عقد الأول في صوفر يومي الحادي عشر والثاني عشر من أيلول (سبتمبر) 1976 والثاني في فندق "بارك أوتيل" بين السابع عشر والتاسع عشر من الشهر نفسه، وأخفقا في التوصل إلى ترتيبات بشأن الوضع العسكري الميداني.