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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بمدن الضفة الغربية

22 أيلول / سبتمبر 2020 08:22

غزة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال عدة شبان فجر اليوم الثلاثاء، في أعقاب دهم أحياء في مدينة نابلس وبلدة العيساوية وبيت لحم، فيما اندلعت مواجهات في بيرزيت .

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معاذ ابو عيشة من منطقة عسكر البلد والشاب صفوان الصدر من شارع هواش بالجبل الجنوبي بنابلس.

واعتقل جنود الاحتلال ثلاث شبان من قرية العيسوية وانسحبت من طريق حبايل العرب المدخل الشمالي للقرية .

كما اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، وهم: محمد زياد العتيق من مخيم عايدة شمالا، واسيد حسن الورديان (30 عاما) من منطقة جبل هندازة شرقا، وحسام محمد الشيخ (30عاما) من قرية مراح رباح جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

واقتحمت قوة للاحتلال فجرا بلدة بير زيت مجددا بعد سويعات من اقتحامها ليلا والشروع بمصادرة مركبات للمواطنين.

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