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مركز زينة الشبابي ينفذ مبادرة للتوعية حول وباء "كورونا" بالنصيرات

22 أيلول / سبتمبر 2020 08:57

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غزة-الرأي

نفذ مركز زينة للتدريب والتطوير الشبابي مبادرة للتوعية من مخاطر وباء "كورونا"، من خلال جداريات تحمل عبارات ورسومات معبرة عن تعليمات وإجراءات الوقاية من الوباء، وذلك في مخيم النصيرات، بالتعاون مع بلدية النصيرات وبإشراف وزارة الشباب والرياضة.
وشارك خالد بحور مدير العمل التطوعي بالوزارة في الفعالية.

بدوره ،عبر بحور عن تقديره لمركز زينة لتنظيم مثل هذه الفعالية لتعزيز التثقيف المجتمعي عن هذا الوباء وكيفية الوقاية منه، وأكد أن الوزارة تشجع المراكز الشبابية على تنفيذ فعاليات تطوعية تساعد المجتمع على تجاوز هذه الأزمة.
 

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