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وفق إجراءات السلامة والوقاية

"الشباب والرياضة" تستكمل إجراءات المنحة القطرية للزواج

22 أيلول / سبتمبر 2020 10:28

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة-الرأي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن البدء في استكمال اجراءات المنحة القطرية للزواج ضمن التعليمات الحكومية للوقاية من وباء كورونا.

وقالت الوزارة، إنه سيتم فتح مقرات مديريات الوزارة فى محافظات القطاع لاستقبال المستفيدين من المنحة وفق اجراءات الوقاية والسلامة من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 2:00 مساءً مع تخصيص رقم جوال 0599856419 للمتابعة والاستفسار.

وذكرت أن العمل في المديريات سيكون على النحو التالي:

1- رفح – مقر المديرية – ملعب رفح البلدي يوم الثلاثاء

2- خان يونس – مقر المديرية – صالة أبو يوسف النجار يوم الثلاثاء.

3- الوسطى – مقر المديرية – صالة حسن سلامة بالنصيرات – يوم الأربعاء.

وأشارت إلى أن محافظة غزة والشمال سيتم الاتصال على المستفيدين لتحديد موعد المراجعة واستكمال الإجراءات.

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