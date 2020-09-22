قوافل الخير توفر "جهاز غسيل كلى" لخدمة مرضى قطاع غزة

غزة-الرأي

وفرت جمعية قوافل الخير، سبتمبر 2020، "جهاز غسيل كلى" لدعم مستشفيات قطاع غزة، ضمن مشروع إعانة المرضى الفقراء الذي تنفذه الجمعية.

وقال مدير الجمعية علي المغربي: "تم بحمد الله، شراء جهاز غسيل كلى بالتنسيق المباشر مع وزارة الصحة وتجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة، بتبرع من أهل الخير في الدول العربية والإسلامية".

وأشار الى أن الجهاز سيصل قطاع غزة خلال شهر أكتوبر القادم وسيتم وضعه في مستشفى أبو يوسف النجار برفح.

وأكد المغربي أن توفير هذا الجهاز يأتي في ظل ظروف صعبة يعاني منها مرضى غسيل الكلى في قطاع غزة.

ونوه إلى أن المستشفيات التي لديها أجهزة غسيل كلى لا تتوقف عن العمل للحظة واحدة فالعمل مستمر لديها لمدة 24 ساعة بسبب الضغط الكبير الذي تواجهه.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية قوافل الخير منصور ريان، أن توفير هذا الجهاز يأتي في إطار تعزيز جانب غسيل الكلى في مستشفيات القطاع واختصار الوقت وتخفيف الضغط المتراكم عليها.

وأشار الى أن توفير الجهاز جاء في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من قلة الإمكانيات والأجهزة الطبية بسبب الحصار المفروض منذ 15 عاما.

وأشار إلى أن التقارير الصحية تفيد بوجود نسبة كبيرة من مرضى الكلى في صفوف الأطفال والشباب وكبار السن، بسبب ملوحة المياه وعدم صحة الطعام.

وشكر رئيس مجلس الإدارة أهل الخير والصدقات على تبرعاتهم لمشروع إعانة المرضى الفقراء الذي تنفذه جمعية قوافل الخير في قطاع غزة، سائلا المولى عز وجل أن يكون هذا الخير في ميزان حسناتهم في الدنيا والآخرة.