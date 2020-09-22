وكالة الرأي الفلسطينية 257 أسيرًا من قطاع غزة في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية 45 إصابة جديدة بعد فحص 1948 عينة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية حماس تشيد بالموقف الكويتي الرافض للتطبيع وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير توفر "جهاز غسيل كلى" لخدمة مرضى قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية اجتماع بين "حماس" و"فتح" في تركيا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الشمال تدعو التجار لعدم احتكار السلع و التلاعب بالأسعار وكالة الرأي الفلسطينية كلية "الرباط" تستوعب 80 طالباً جديداً للعام الدراسي الجديد وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجــرات تتعامل مع "أجسام متفجرة" بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تستكمل إجراءات المنحة القطرية للزواج وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب واعتقال 4 خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

وكيل وزارة العدل يعلن افتتاح الدوائر الخدماتية للوزارة

22 أيلول / سبتمبر 2020 11:23

1
1

غزة-الرأي

أعلن وكيل وزارة العدل المستشار د. محمد النحال عن افتتاح وزارة العدل اليوم الثلاثاء لدوائرها الخدماتية في محافظة غزة ومقر مؤقت في محافظة خانيونس وكذلك افتتاح مقرات كتاب العدل في كافة المحافظات.
وقال د. النحال أن افتتاح هذه الدوائر المتمثلة في دائرة السجل العدلي ودائرة التصديقات المتواجدة في مركز مقر خدمة الجمهور في مدينة غزة ومقرات كتاب العدل في كافة المحافظات يأتي من باب التسهيل على المواطنين ونظرا لحاجة المواطنين الماسة لها لاستخراج شهادات عدم الحكومية وتصديق الوكالات وكافة المستندات الرسمية.
وأشار إلى أنه تم استكمال المنظومة الإلكترونية لاستخراج شهادات عدم الحكومية من كافة مقرات كتاب العدل في المحافظات، اضافة لنقل مقر كتبة عدل غزة لمقر مركز خدمة الجمهور وسط المدينة.
وأكد أن هذه الخطوات جاءت لتسهيل استخراج المواطنين للشهادات والمستندات وتصديق الوكالات في هذه الفترة الاستثنائية وفي ظل أزمة كورونا.
وشدد النحال على ضرورة اتباع إجراءات السلامة المطلوبة والمتفق عليها من قبل وزارة الصحة كارتداء الكمامة وتعقيم المكان وتعقيم أيدي متلقي الخدمة وضرورة إحضار متلقي الخدمة قلمه الخاص والتأكيد على التباعد.
كما أشار إلى ضرورة قيام متلقي الخدمة بحجز موعد قبل ٢٤ساعة من حضوره لمقر الخدمة وذلك لضمان حدوث أي ازدحام.
وقدم وكيل الوزارة شكره لوزارة الداخلية بشقها المدني وجهاز الشرطة وللمجلس الأعلى للقضاء لمساهمتهما في افتتاح هذه المقرات وتأمين الإجراءات اللازمة.
يشار الى أن الوزارة قامت بافتتاح مقر خانيونس كإنجاز نوعي جرى في ظروف استثنائية من أجل تسهيل خدمة المواطنين في محافظتي خان يونس ورفح.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توفر "جهاز غسيل كلى" لخدمة مرضى قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟