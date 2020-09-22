بحر يشيد بجهود الداخلية داعيا المواطنين للتعاون معهم

غزة-الرأي

تفقد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر حواجز الشرطة في شمال قطاع غزة التي أقامتها قيادة الشرطة ووزارة الداخلية ضمن إجراءاتها لمواجهة تفشي فايروس كورونا، بمرافقة وفد برلماني ضم النائبين إسماعيل الأشقر؛ ومشير المصري، وأمين عام الشريعي ثروت البيك.

ورافق د. بحر وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، ومدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، ولفيف من قادة وزارة الداخلية ووجهاء وقادة من محافظة الشمال.

وأشاد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. بحر بجهود وزارة الداخلية في حفظ الحالة الأمنية واستقرار المجتمع في ظل جائحة كورونا، مؤكداً أن المجلس التشريعي يراقب ويتابع عمل الأجهزة الأمنية وينظر بعين الرضى لما تقدمه وزارة الداخلية من خلال أجهزتها المختلفة.

وقال د. بحر لعناصر وقادة وزارة الداخلية:" أنتم خط الدفاع الأول والأخير عن شعبكم في مواجهة هذا الوباء، وأنتم مطالبون رغم قلة الإمكانات والصعاب إلى تقديم أفضل ما لديكم لأن شعبكم يستحق البذل والتضحية للحفاظ على مجتمعنا آمناً سليماً معافى".

وثمن د. بحر جهود كافة الوزارات والمؤسسات التي تعمل من أجل تعزيز صمود مجتمعنا امام جائحة كورونا خاصة وزارات الداخلية والصحة والتنمية المجتمعية، داعياً المواطنين كافة للالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي تصدر عن تلك الجهات حفاظاً على سلامتهم وسلامة مجتمعهم.

وشدد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة على ضرورة أن يتعاون المواطنون مع أفراد الشرطة، وأن يحرص أفراد الشرطة والأمن على اتباع الإجراءات القانونية والأخلاقية في التعامل مع المواطنين.

هذا واستمع د. بحر والوفد المرافق له لشرح مفصل عن الإجراءات المتبعة لدى الحواجز من أجل انفاذ قرارات فصل المناطق للحد من انتشار فايروس كورونا، وكيفية التعامل مع الحالات المخالفة أو مع النقاط المحجورة بشكل كامل.

بدوره، شكر اللواء أبو نعيم المجلس التشريعي وعلى رأسه د. أحمد بحر على متابعتهم المستمرة لعمل وجهود وزارة الداخلية، مؤكداً استمرار العمل بكل الجهد الممكن لتطبيق القانون وحفظ الأمن والسلم الأهلي في المجتمع.

ودعا أفراد الشرطة الاستمرار في عملهم خدمة لوطنهم وأبناء شعبهم، مثمناً جهودهم التي يقومون بها لمواجهة انتشار فايروس كورونا.

