القضاء يناقش مع النيابة العامة تسيير العمل خلال فترة المعايشة مع جائحة كورونا

غزة - الرأي

نظم المجلس الأعلى للقضاء بغزة برئاسة المستشار أشرف فارس أمين عام المجلس اجتماعاً تشاورياً اليوم الثلاثاء مع النيابة العامة بحضور المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني ودائرة التفتيش القضائي والمهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم النظامية والمستشار يحيى الفرا رئيس التفتيش القضائي في النيابة العامة والمستشار محمد مراد رئيس ديوان النائب العام

ود. ماهر المصري مدير عام النيابة العامة والأستاذ محمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس الأعلى للقضاء وذلك للتنسيق بينهما لتسيير العمل خلال فترة المعايشة مع جائحة كورونا وبما يحقق الصالح العام.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية التواصل والربط بين القضاء والنيابة وتأمين إحضار الموقوفين وشهود النيابة وتحديد الوقت لنظر الملفات واستقبال القضايا من النيابة العامة وغيرها من البنود المطروحة على جدول الأعمال.

وقال المستشار أشرف فارس ” يأتي هذا الاجتماع في اطار التنظيم والتنسيق مع النيابة العامة في ظل وجود العديد من القضايا التي يجب أن تنظر لأنها من الأمور المستعجلة وكذلك قضايا الرأي العام والقضايا المتراكمة التي تقف على بينات النيابة العامة”. مؤكداً على ضرورة التعاون والتنسيق بين القضاء والنيابة لما فيه من الصالح العام .

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تعيين جلسات لقضايا القتل خلال فترة الجائحة مع تأمين إحضار الموقوفين وفق الإجراءات الصحية اللازمة، على أن تقوم النيابة العامة بحصر الشهود المطلوبة في كل قضية وإرسال كشف لكل محكمة وتقوم المحكمة بإعلان الشهود وفق وبذلك تؤمن النيابة حضورهم في موعد الجلسة المحددة لكي لا تتأجل القضايا.

وأكدوا على اعتماد موعد لكل قضية في جدول الجلسات على أن يلتزم وكيل النيابة بالحضور في الموعد والساعة التي تحددها المحكمة دون تأخير.

وتم الاجماع على أن يتم حصر الموقوفين في قضايا القتل المنوي نظرها وإرسال كشف باسم الموقوف ورقم القضية وتاريخ الجلسة والعمل مع إدارة السجون بضرورة تأمين الموقوفين.