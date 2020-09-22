الزراعة والاقتصاد تشددان على عدم احتكار السلع و التلاعب بالأسعار

غزة-الرأي

نظمت لجنة طوارئ خانيونس بالتعاون مع وزارة الإقتصاد الوطنى جولة ميدانية على محطات التعبئة و تجميع الخضار ونقاط البيع الموزعة فى المحافظة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات متواصلة بهدف ضبط حالة السوق بخصوص الالتزام بالأسعار المعتمدة خصوصا محصول البصل ومدى إلتزام التجار والباعة بالتسعيرة التى حددتها الوزارة،ومدى توفركميات الخضار السوق للمواطنين.

وجاءت هذه الجولة ضمن الخطة المعتمدة من وزارة الزراعة، والتى تعمل على توفير السلع للمواطنين بالشكل الكافي والآمن مشددين على عدم احتكار السلع أو التلاعب بالأسعار .

من ناحية أخرى تم زيارة عدة نقاط لبيع الدواجن (دجاج وحبش ) للتأكد من الإلتزام بالتسعيرة والتوريد اليومى من الموزعين للمحلات

وشملت الجولة زيارة 3 محطات رئيسية، و20 نقطة بيع إضافة إلى 10 محلات لبيع الدواجن.

