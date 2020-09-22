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لمناقشة سبل اعادة النشاط الاقتصادي للقطاع السياحي

"وادي" يلتقي بوفد من الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق

22 أيلول / سبتمبر 2020 01:14

غزة - الرأي


التقى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي في مكتبه بالوزارة بوفد من الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق.

وضم الوفد رئيس الهيئة عبدو غنيم، وأمين السر خالد الطيب، والعضو معين أبو الخير.

ورحب وادي بالوفد مقدماً التهنئة بفوزهم في انتخابات الهيئة الأخيرة. وتم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنشآت السياحية جراء الاغلاق بسبب انتشار فايروس كورونا.

وقدم غنيم استعراض للواقع الخطير الذي تمر به المنشآت السياحية في ظل انتشار فايروس كورونا وتطبيق حالة الطوارئ، والخسائر التي لحقت بالمنشآت السياحية والتي وصلت بنسبة 100%.

وأوضح غنيم أن أكثر من 200 منشأة سياحية ما بين فنادق ومطاعم ومقاهي تضم أكثر من 1500 عامل أصبحوا عاطلين عن العمل.

وناقش الطرفان سبل اعادة تفعيل النشاط الاقتصادي لهذا القطاع الهام بما لا يتعارض مع اجراءات السلامة.

وقدمت الهيئة مقترحا للبدء في اعادة فتح بعض المنشآت تدريجيا في بعض المناطق المصنفة بانها مناطق غير موبوءة.

ووعد وادي بالعمل على دراسة المقترح ومناقشته مع جميع الجهات ذات العلاقة بما لا يتعارض مع أمن وسلامة المواطنين، وللمساهمة في اعادة تفعيل النشاط الاقتصادي لهذا القطاع السياحي.

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