لجنة الرقابة بالتشريعي تعقد اجتماعاً دورياً وتبحث شكاوى مرفوعة إليها

غزة-الرأي

عقدت لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني اجتماعاً دورياً بمقر المجلس، وذلك لبحث عدة ملفات وقضايا تختص بعملها، بحضور د. يحيى العبادسة رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان، والنائب عبد الرحمن الجمل، والنائب يونس أبو دقة، والنائب هدى نعيم.

وناقشت اللجنة عدداً من الشكاوى الواردة إليها من قبل مواطنين أو جهات مختلفة، كما التقت بعدد من المواطنين للاستماع لشكواهم.

وأكدت اللجنة أنها ستتواصل مع الجهات ذات العلاقة في كل شكوى للوصول لردود كاملة وإيجاد حلول مناسبة لكل الشكاوى.

وقررت اللجنة عقد اجتماعين منفصلين مع لجنتي الاقتصادية والداخلية والأمن في المجلس التشريعي لبحث عدد من القضايا المشتركة.

