"مباحث كورونا" تُغلق 332 محلاً ومنشأة مُخالفة

أغلقت مباحث "كورونا" بالشرطة، 332 محلاً تجارياً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة لمواجهة فيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب التقرير اليومي للمباحث، شملت تلك المنشآت: محالاً لبيع المواد الغذائية والأساسية، ونقاط بيع، وبسطات خضروات، إلى جانب مراكز بيع أجهزة كهربائية وخلوية.

وأوضحت المباحث أنه، وبالتعاون مع إدارات الشرطة والمراكز، أوقفت 76 من أصحاب تلك المحال المخالفة، نظراً لتكرار مخالفتهم لإجراءات السلامة، إلى جانب 81 مواطناً خرقوا تعليمات حظر التجوال في ساعات المساء.

ويتم إحالة الموقوفين والتعهدات المكتوبة إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة، بحسب كل قضية، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها.

وفي تفاصيل المهام، فقد أوقفت "مباحث كورونا" بمحافظة شمال القطاع 56 من أصحاب المحال التجارية المخالفة، وحررت تعهدات بحقهم بعدم تكرار المخالفات، كما أغلقت 50 محلاً وبسطة ونقطة بيع، وأوقفت 6 مواطنين خرقوا قرار حظر التجوال.

وفي محافظة غزة، أغلقت المباحث 170 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات السلامة، وحررت بحق أصحابها تعهدات بعدم تكرار المخالفة.

كما أغلقت المباحث في المحافظة الوسطى 3 محال تجارية مخالفة لإجراءات السلامة، وأوقفت 13 مواطناً خرقوا حالة حظر التجوال.

أما في خانيونس، فأغلقت المباحث 105 محال مخالفة، وأوقفت 16 تاجراً من أصحابها، وحررت بحقهم تعهدات لعدم مخالفة الإجراءات المفروضة. كما أنهت 24 تجمّعاً محظوراً وأوقفت 56 من المواطنين المخالفين لحظر التجوال.

وفي رفح، أغلقت "مباحث كورونا" 4 محال تجارية مخالفة وأوقفت أصحابها، كما أوقفت 6 مواطنين خرقوا حظر التجوال ولم يلتزموا بإجراءات السلامة.

وتواصل دوائر المباحث العامة ومباحث كورونا، جولاتها الدورية في كافة محافظات ومناطق قطاع غزة؛ لمتابعة التزام المواطنين والمحال، والمنشآت، والمؤسسات في القطاعات كافة، بإجراءات السلامة المفروضة حفاظاً على سلامة أبناء شعبنا من الإصابة بفيروس كورونا.