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"الاقتصاد" تحرر 51 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار

22 أيلول / سبتمبر 2020 03:48

غزة - الرأي

حررت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد 51 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار. 

وقالت الوزارة في تقريرها اليوم إنها نظمت 273 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، خلال الـ24 ساعة الماضية، ونفذت 19 جولة ميدانية للمحلات التجارية.

كما حررت 16 محضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم وأجبان وألبان ومشروبات ودقيق فاسد ومنتهي الصلاحية، إضافة لتحرير عدة محاضر ضبط لأصحاب بيع الملابس لعدم التزامهم بإجراءات الوقاية.

 كما فتحت محاضر ضبط لتجار بيع البيض لرفعهم الأسعار.

وأكدت الوزارة أنها نبذل جهودا بالتعاون مع وزارة الزراعة لتحديد كميات البطاطا المتوفرة في ثلاجات المزارعين لوضعها تحت المتابعة، مشيرة إلى أن طواقمها ما زالت تتعامل مع كافة البلاغات الواردة إليها.
 

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