السمّاك: نضع معايير لعدم ازدواجية المستفيدين من المساعدات

غزة- الرأي

قال وكيل وزارة العمل في غزة موسى السمّاك، إن وزارته تضع معايير لضمان عدم ازدواجية الأسماء المستفيدة من المساعدات.

وأوضح السمّاك في بيان وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الثلاثاء، أنه سجّل لدى الوزارة في الفترة الأخيرة 139 ألف اسم من متضرري جائحة كورونا.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين في المساعدات التي قدمتها المؤسسات والوزارات الحكومية وصل إلى 170 ألف أسرة.

وفي شأن آخر، أكد السمّاك أنه لا يوجد أي تواصل رسمي بين وزارة العمل في غزة والوزارة في الضفة الغربية.

وقال: "تواصلنا وسعينا لإنصاف غزة بصندوق "وقفة عز"، ولكن التهميش حاضرًا".