الأوقاف تفتتح دورة تدريبية بعنوان "الدعوة الالكترونية ومهارات التعليم عن بُعد"

غزة-الرأي



افتتحت الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية دورة تدريبية بعنوان :"الدعوة الإلكترونية ومهارات التعليم عن بعد", بواسطة برنامج زووم, استهدفت الخطباء والوعاظ, وحاضر فيها أ. محمد التركماني الباحث في الهيئة العالمية لعلماء المسلمين بالسعودية.

وتتناول الدورة التي تستمر لثلاث أيام بواقع 6 ساعات تدريبية عدة محاور أبرزها التعرف على مهارات التفاعل مع وسائل التواصل دعويًا وعلميًا ,المكتبة الشاملة وخطوات البحث فيها وحفظ المعلومات, وآليات استثمار برنامج الزوم في المحاضرات الدينية والعلمية, وطريقة إنشاء اختبارات الدورات.

بدوره أوضح مدير دائرة بحوث الدعوة الشيخ وفا عياد أن الدورة جاءت نتاج التواصل والتنسيق المشترك مع التركماني من أجل تطوير مهارات الخطباء والوعاظ والارتقاء بالمستوى المطلوب, منوهًا الى أن المشاركين في الدورة سيتم منحهم شهادة معتمدة من وزارة الأوقاف

وقدم عياد شكره وتقديره لكافة الخطباء والوعاظ المشاركين في الدورة التدريبية والبالغ عددهم (100) مشارك على مستوى الاهتمام والالتزام الذي أبدوه خلال انطلاق الدورة, مثمنًا في الوقت ذاته جهود أ. التركماني لما قدمه من معلومات خلال الشرح والعرض.

