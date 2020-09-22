وكالة الرأي الفلسطينية معلمو التعليم الأساسي يتنافسون في إنتاج المواد التعليمية ( التعلم عن بُعد ) وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تطلق موقعاً الكترونيا بعنوان "المستودع الرقمي" وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تفتتح دورة تدريبية بعنوان "الدعوة الالكترونية ومهارات التعليم عن بُعد" وكالة الرأي الفلسطينية طبيبة الأطفال “أبو عاصي” تروي تجربتها في هزيمة “كورونا” وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تستدعي 39 من أصحاب المولدات التجارية وكالة الرأي الفلسطينية السمّاك: نضع معايير لعدم ازدواجية المستفيدين من المساعدات وكالة الرأي الفلسطينية استكمال صرف المنحة القطرية يومي الأربعاء والخميس وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تحرر 51 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار وكالة الرأي الفلسطينية مديريات الداخلية تُنجز أكثر من 5 آلاف معاملة طارئة للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث كورونا" تُغلق 332 محلاً ومنشأة مُخالفة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الأوقاف تفتتح دورة تدريبية بعنوان "الدعوة الالكترونية ومهارات التعليم عن بُعد"

22 أيلول / سبتمبر 2020 07:48

1
1

غزة-الرأي


افتتحت الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية دورة تدريبية بعنوان :"الدعوة الإلكترونية ومهارات التعليم عن بعد", بواسطة برنامج زووم, استهدفت الخطباء والوعاظ, وحاضر فيها أ. محمد التركماني الباحث في الهيئة العالمية لعلماء المسلمين بالسعودية.
وتتناول الدورة التي تستمر لثلاث أيام بواقع 6 ساعات تدريبية عدة محاور أبرزها التعرف على مهارات التفاعل مع وسائل التواصل دعويًا وعلميًا ,المكتبة الشاملة وخطوات البحث فيها وحفظ المعلومات, وآليات استثمار برنامج الزوم في المحاضرات الدينية والعلمية, وطريقة إنشاء اختبارات الدورات.
بدوره أوضح مدير دائرة بحوث الدعوة الشيخ وفا عياد أن الدورة جاءت نتاج التواصل والتنسيق المشترك مع التركماني من أجل تطوير مهارات الخطباء والوعاظ والارتقاء بالمستوى المطلوب, منوهًا الى أن المشاركين في الدورة سيتم منحهم شهادة معتمدة من وزارة الأوقاف
وقدم عياد شكره وتقديره لكافة الخطباء والوعاظ المشاركين في الدورة التدريبية والبالغ عددهم (100) مشارك على مستوى الاهتمام والالتزام الذي أبدوه خلال انطلاق الدورة, مثمنًا في الوقت ذاته جهود أ. التركماني لما قدمه من معلومات خلال الشرح والعرض.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توفر "جهاز غسيل كلى" لخدمة مرضى قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟