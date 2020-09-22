تعليم غرب غزة تطلق موقعاً الكترونيا بعنوان "المستودع الرقمي"

غزة-الرأي

أطلقت لجنة مبحث الرياضيات بمديرية غرب غزة موقعا الكترونيا يشكل مرجعاً لمعلمي الرياضيات الذين يدرسون باستخدام تطبيقات التعليم الإلكتروني وذلك في ظل استمرار حالة الإغلاق الكامل لقطاع غزة ، والانقطاع عن الدوام المدرسي.

ويأتي هذا الموقع الذي يشتمل على شرح لمجموعة من التطبيقات والبرامج التي يحتاجها المعلمون ، والدروس التعليمية المحوسبة ، والأفكار التي تساعد المعلم على الإبداع استجابة لحاجة المعلمين الذين يدرسون باستخدام تقنية الصفوف الافتراضية .

وأكد الدكتور عبد القادر أبو علي مدير التربية والتعليم أن فكرة المستودع الرقمي هي فكرة رائدة تتيح فرصة تبادل الخبرات بين معلمي الرياضيات من خلال توفير مواد تعليمية محوسبة خالية من الأخطاء يتم إعدادها بإشراف نخبة من مشرفي الرياضيات بمديرية الغرب.

وأشاد الدكتور عبد القادر أبو علي بالقائمين على هذا الجهد وبالدور الكبير الذي يقوم به المعلمون للتغلب على حالة الإغلاق الناجمة عن تفشي فايروس كورونا.