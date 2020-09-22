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وزارة السياحة تنفذ جولة تفقدية لمطاعم خان يونس

22 أيلول / سبتمبر 2020 08:00

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غزة-الرأي

واصلت طواقم وزارة السياحة والاثار جولاتها التفقدية للمنشآت والمطاعم السياحية بهدف ضبط الالتزام بقرارات الطوارئ وتطبيق اجراءات الوقاية والسلامة، حيث اجرت جولة على المطاعم في مدينة خانيونس .
وقالت الوزارة :" ان طاقمها توجه الى مدينة خانيونس، واجرى جوله تفتيش ومتابعة ميدانية لكافة المطاعم المصنفة سياحيه في المدينة، والتي تعمل في ظل حالة الطوارئ سواء التي تجهز وجبات للمواطنين داخل الحجر او التوصيل الخاص للمنازل، حيث يمنع تواجد مواطنين في داخل المطاعم .
واوضحت الوزارة انها لاحظت التزام بنسبة كبيرة جدا بإجراءات السلامة والوقاية من قبل المطاعم التي تمت زيارتها ، بينما ابدت بعض الملاحظات الهامة للعاملين من اجل اكمال اجراءات الحماية والحفاظ على الصحة العامة ، إضافة الى ضرورة تسوية اوضاعهم القانونية بعد انتهاء الازمة .
وتقدمت الوزارة بجزيل الشكر لأصحاب المطاعم السياحية على التزامهم الكبير بتطبيق اجراءات الحماية للحفاظ على سلامه ابناء شعبنا والحد من انتشار جائحه كورونا رغم التأثير الكبير على عملهم واوضاعهم الاقتصادية .
 

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