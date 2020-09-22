وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يدرس وقف التدريبات العسكرية لشهرين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تنفذ جولة تفقدية لمطاعم خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية "وادي" يلتقي بوفد من الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق وكالة الرأي الفلسطينية معلمو التعليم الأساسي يتنافسون في إنتاج المواد التعليمية ( التعلم عن بُعد ) وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تطلق موقعاً الكترونيا بعنوان "المستودع الرقمي" وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تفتتح دورة تدريبية بعنوان "الدعوة الالكترونية ومهارات التعليم عن بُعد" وكالة الرأي الفلسطينية طبيبة الأطفال “أبو عاصي” تروي تجربتها في هزيمة “كورونا” وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تستدعي 39 من أصحاب المولدات التجارية وكالة الرأي الفلسطينية السمّاك: نضع معايير لعدم ازدواجية المستفيدين من المساعدات وكالة الرأي الفلسطينية استكمال صرف المنحة القطرية يومي الأربعاء والخميس
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

النيابة: فتح 238 قضية وإيقاف 56 متهما اليوم

22 أيلول / سبتمبر 2020 09:41

غزة - الرأي

فتحت النيابة العامة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، بفتح 238 قضية منها 6 قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأفادت النيابة في تقريرها اليومي، أن 14 قضايا جرى فتحها تتعلق تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي.

كما كانت 218 من القضايا تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي. 

واتخذت النيابة القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، وأوقفت 56 متهما على مختلف القضايا المذكورة. 

وأوضحت أنها استمرت بالإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

ولم تسجل النيابة اليوم أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة. 
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توفر "جهاز غسيل كلى" لخدمة مرضى قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟