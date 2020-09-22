النيابة: فتح 238 قضية وإيقاف 56 متهما اليوم

غزة - الرأي

فتحت النيابة العامة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، بفتح 238 قضية منها 6 قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.



وأفادت النيابة في تقريرها اليومي، أن 14 قضايا جرى فتحها تتعلق تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي.

كما كانت 218 من القضايا تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

واتخذت النيابة القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، وأوقفت 56 متهما على مختلف القضايا المذكورة.

وأوضحت أنها استمرت بالإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.



ولم تسجل النيابة اليوم أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.

