أسباب الإسهال الشائعة أبرزها فيروس فى المعدة

الإسهال من المشاكل الشائعة للغاية ويحدث لدى معظم الأشخاص عدة مرات كل عام وفي معظم الحالات يكون السبب غير معروف ويزول من تلقاء نفسه بعد أيام قليلة، كما يمكن أن يكون سبب الإسهال البكتيريا الجفاف هو أحد الآثار الجانبية الخطيرة للإسهال، في هذا التقرير نتعرف على أسباب الإسهال وعلاجه، بحسب موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

أسباب الاسهال



أسباب الاسهال عديدة، وعادة ما يختفي من تلقاء نفسه في غضون يوم إلى ثلاثة أيام عندما تكون مصابًا بالإسهال ، قد تحتاج إلى الذهاب بسرعة إلى الحمام بشكل عاجل وقد يحدث هذا بشكل متكرر أكثر من المعتاد قد تشعر أيضًا بالانتفاخ، وتقلصات في أسفل البطن ، وفي بعض الأحيان تعاني من الغثيان.

على الرغم من أن معظم حالات الإسهال محدودة ذاتيًا (تحدث لفترة محددة من الوقت ومستوى ثابت من الشدة)، فقد يؤدي الإسهال أحيانًا إلى مضاعفات خطيرة يمكن أن يسبب الإسهال الجفاف (عندما يفقد جسمك كميات كبيرة من الماء)، وعدم توازن الكهارل (فقدان الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم الذي يلعب دورًا رئيسيًا في وظائف الجسم الحيوية) والفشل الكلوي (لا يتم توفير الدم/ السوائل الكافية للكلى) .

أسباب الاسهال الشائعة



أسباب الاسهال تشمل: فيروس يصيب الأمعاء ("التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي" عادة ما تستمر العدوى بضعة أيام وتسمى أحيانًا "الأنفلونزا المعوية".

يمكن أن تشمل الأسباب المحتملة الأخرى للإسهال ما يلي:

-العدوى بالبكتيريا.

-العدوى بالكائنات الأخرى والسموم مسبقًا

-تناول الأطعمة التي تخل بالجهاز الهضمي.

-الحساسية وعدم تحمل بعض الأطعمة (مرض الاضطرابات الهضمية أو عدم تحمل اللاكتوز).

-الأدوية.

-علاج إشعاعي.

-سوء امتصاص الطعام (سوء الامتصاص).

-يمكن أن تسبب معظم المضادات الحيوية (الكليندامايسين والإريثروميسين والمضادات الحيوية واسعة الطيف) الإسهال يمكن للمضادات الحيوية أن تغير توازن البكتيريا الموجودة عادة في الأمعاء، مما يسمح لأنواع معينة من البكتيريا مثل المطثية العسيرة بالنمو عندما يحدث هذا ، يمكن أن يسيطر على القولون بكتيريا سيئة (مرضية) تسبب التهاب القولون (التهاب بطانة القولون).

يمكن أن يبدأ الإسهال المرتبط بالمضادات الحيوية في أي وقت أثناء تناول المضاد الحيوي أو بعد ذلك بوقت قصير.

أعراض الإسهال



يمكن أن تختلف الأعراض التي يمكن أن تعاني منها عند إصابتك بالإسهال اعتمادًا على ما إذا كان خفيفًا أو شديدًا ، وسبب حدوث الإسهال هناك صلة بين حالات الإسهال الشديدة والحالة الطبية التي تحتاج إلى العلاج.

عندما تصاب بالإسهال ، قد تواجه كل هذه الأعراض أو القليل منها فقط.

تتمثل الأعراض الرئيسية للإسهال في وجود براز رخو أو مائي.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى للإسهال الخفيف ما يلي:

-انتفاخ أو تقلصات في البطن.

-حاجة ملحة وقوية لحركة الأمعاء.

-الغثيان (اضطراب المعدة).

إذا كنت تعاني من إسهال شديد ، فقد تواجه أعراضًا مثل:

-حمى.

-فقدان الوزن.

-جفاف.

-ألم حاد.

-التقيؤ.

-دم.