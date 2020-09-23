أسعار صرف العملات لهذا اليوم

غزة- الرأي:

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" يوم الأربعاء، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.44 شيقل.

الدينار الأردني مقابل: 4.85 شيقل.

اليورو الأوروبي مقابل: 4.25 شيقل.

الجنيه المصري مقابل: 0.19 شيقل.