وكالة الرأي الفلسطينية الرئيس التونسي: حق الشعب الفلسطيني في أرضه لم يجد طريقه للتطبيق وكالة الرأي الفلسطينية أردوغان: القضية الفلسطينية جرح نازف للإنسانية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2624 ) الأربعاء23/9/2020 وكالة الرأي الفلسطينية 41 منظمة كويتية ترفض التطبيع مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض آخر يطرأ على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات لهذا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية بيت حانون الأهلي ينجز صفقة محمد أبو عرمانة وكالة الرأي الفلسطينية أندية إماراتية تتسابق لضمّ لاعبٍ إسرائيلي إلى صفوفها وكالة الرأي الفلسطينية يوفنتوس يعلن ضم موراتا رسمياً وكالة الرأي الفلسطينية هل غسل اليدين بدون صابون عديم الفائدة تماما؟
أخبار » الأسرة و المجتمع

أسعار صرف العملات لهذا اليوم

23 أيلول / سبتمبر 2020 08:34

غزة- الرأي:

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" يوم الأربعاء، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.44 شيقل.

الدينار الأردني مقابل: 4.85 شيقل.

اليورو الأوروبي مقابل: 4.25 شيقل.

الجنيه المصري مقابل: 0.19 شيقل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توفر "جهاز غسيل كلى" لخدمة مرضى قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟