أسعار صرف العملات لهذا اليوم

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" يوم الأربعاء، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.44 شيقل.
الدينار الأردني مقابل: 4.85 شيقل.
اليورو الأوروبي مقابل: 4.25 شيقل.
الجنيه المصري مقابل: 0.19 شيقل.
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23 أيلول / سبتمبر 2020 08:34
غزة- الرأي:
جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" يوم الأربعاء، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.44 شيقل.
الدينار الأردني مقابل: 4.85 شيقل.
اليورو الأوروبي مقابل: 4.25 شيقل.
الجنيه المصري مقابل: 0.19 شيقل.
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