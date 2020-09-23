الطقس: انخفاض آخر يطرأ على درجات الحرارة

غزة- الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا، معتدلا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو هذه الليلة باردا نسبيا في المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة يوم غدٍ الخميس، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتسود أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبياً في بقية المناطق، ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .