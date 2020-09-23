وكالة الرأي الفلسطينية الأورومتوسطي: أهالي القطاع كالمحكوم عليهم بالإعدام وكالة الرأي الفلسطينية ‫الاحتلال يهدم قاعة أفراح في طولكرم المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية قطر تدعو المجتمع الدولي لإلزام اسرائيل بفك الحصار عن قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الرئيس التونسي: حق الشعب الفلسطيني في أرضه لم يجد طريقه للتطبيق وكالة الرأي الفلسطينية أردوغان: القضية الفلسطينية جرح نازف للإنسانية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2624 ) الأربعاء23/9/2020 وكالة الرأي الفلسطينية 41 منظمة كويتية ترفض التطبيع مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض آخر يطرأ على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات لهذا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية بيت حانون الأهلي ينجز صفقة محمد أبو عرمانة
أخبار » عربي ودولي

41 منظمة كويتية ترفض التطبيع مع الاحتلال

23 أيلول / سبتمبر 2020 08:42

41 منظمة كويتية ترفض التطبيع مع اسرائيل
41 منظمة كويتية ترفض التطبيع مع اسرائيل

الكويت- الرأي

أكدت 41 منظمة في الكويت، على رفضها للتطبيع مع الاحتلال، داعية  برلمان البلاد إلى إقرار قانون "يجرم" التطبيع مع الاحتلال، مشددة على "رفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال أو التوقيع على أي اتفاقية سلام معها مهما كانت الأسباب".

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هذه المنظمات غير الحكومية، وأبرزها: "جمعية المحامين"، و"جمعية المعلمين"، و"الجمعية الاقتصادية الكويتية".

وقالت المنظمات: "نضم صوتنا إلى أبناء الشعب الكويتي الحر بدعوة مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة، إلى سرعة إقرار قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال".

وأشارت في  البيان، إلى المرسوم الأميري الصادر في 6 يونيو/ حزيران 1967، والمستمر إلى اليوم، والذي نص على أن "دولة الكويت في حرب دفاعية منذ صباح اليوم (تاريخ صدوره) مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة".

وأكدت المنظمات الـ41 أنها "ترفض كل المحاولات التي تريد جر الكويت لهذا المستنقع النتن، تماشياً مع الموقف الرسمي والشعبي الكويتي".

وتابعت: "موقفنا كان وما زال وسيبقى هو رفض هذا الكيان ونبذه وعدم الاعتراف به حتى تحرير فلسطين".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توفر "جهاز غسيل كلى" لخدمة مرضى قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟