النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2624 ) الأربعاء23/9/2020
أخبار فلسطينية
- اعتراضاً على اتفاق الإمارات والبحرين.. فلسطين تتخلى عن رئاسة مجلس الجامعة العربية
- حركة مقاطعة إسرائيل تحذر من أشهر شخصية عربية على “يوتيوب”-
- هنية يختتم زيارة إلى لبنان دامت لـ3 أسابيع ولاقت انتقادات وتحريضا أمريكيا مباشرا
- مواجهات شعبية تصدت لاقتحامات في جنين.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة تطال…
- ابو حسنة: ندرس خيارات متعددة لبدء العملية التعليمية.. و"أونروا" تمر بأزمة مالية خانقة
- لأول مرة منذ 13 عاما.. الاحتلال يرجع الحوالة المالية الخاصة بمشتريات
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أخبار إسرائيلية
- ضغوط إسرائيلية تغلق “منصة دولية” داعمة لفلسطين في لندن
- كابينيت كورونا" يُرحّل القرارات إلى الأربعاء: ما القيود المحتملة؟
- نتنياهو يستعرض مع ولي عهد البحرين "مجالات التعاون"
- تقرير: الإمارات تريد محورا يشمل إسرائيل ضد إيران وقطر وتركيا
- الصحة الإسرائيلية: 329 وفاة بكورونا و75697 مصابا خلال أيلول
- الصحة الإسرائيلية: نتيجة موجبة لكورونا بمختبر قد تكون سالبة بآخر
اخبار دولية
- أردوغان: القضية الفلسطينية جرح نازف للإنسانية
- شبكة نيوز نتورك: الولايات المتحدة تشيد بجهود قطر في التهدئة بقطاع غزة
- تركيا تستضيف اجتماعات لـ {فتح} و{حماس} قد تمهد للانتخابات
- الأورومتوسطي: سكان غزة يعيشون ظروفا قاسية بسبب الحصار و”كورونا”
اخبار عربية
- أمير قطر: أي ترتيبات لا تستند إلى قرارات الشرعية الدولية لا تحقق
- الرئيس التونسي: حق الشعب الفلسطيني في أرضه لم يجد طريقه إلى التطبيع
- الكويت تكذب ترامب: فلسطين قضية العرب والمسلمين الأولى
- العاهل الأردني: السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة مبني على حل الدولتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة
- اعتراضاً على اتفاق الإمارات والبحرين.. فلسطين تتخلى عن رئاسة مجلس الجامعة العربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- هنية يختتم زيارة إلى لبنان دامت لـ3 أسابيع ولاقت انتقادات وتحريضا أمريكيا مباشرا
- مواجهات شعبية تصدت لاقتحامات في جنين.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة تطال…
- الأورومتوسطي: سكان غزة يعيشون ظروفا قاسية بسبب الحصار و”كورونا”
- فلسطين تتهم إسرائيل بإتلاف 100 ألف مسحة “كورونا”
- حركة مقاطعة إسرائيل تحذر من أشهر شخصية عربية على “يوتيوب”-
- فلسطين.. “الجبهة الشعبية” تُشيد برفض الجزائر هرولة المطبعين
- غزة.. وقفة رفضا للتطبيع العربي مع إسرائيل
- ضغوط إسرائيلية تغلق “منصة دولية” داعمة لفلسطين في لندن
الشرق الأوسط
- تركيا تستضيف اجتماعات لـ {فتح} و{حماس} قد تمهد للانتخابات
- فلسطين تتخلى عن رئاسة الجامعة العربية رداً على «التطبيع»
- قوى في اليمين الإسرائيلي تسعى إلى إقالة نتنياهو
الخليج الإماراتية
- تزايد حالات الوباء يثير الرعب في مستشفى إسرائيلي
الاخبار اللبنانية
الشروق المصرية
- البنتاغون يتعهد بالحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري في الشرق الأوسط
- هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع ناقش مع كوشنر صفقة «F-35» للإمارات
- إسرائيل تهنئ السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة
الاهرام المصرية
- انطلاق أعمال القمة الخامسة والسبعين للأمم المتحدة.. وكورونا تسيطر على الأجواء
الغد الأردنية
- مطلب الانتخابات الفلسطينية.. حل مؤقت للخروج من الأزمة أم طريق…
- الاحتلال يسجل 3815 إصابة جديدة بكورونا
الشرق القطرية
- قطر مصدر قوة للقضية الفلسطينية
- شبكة نيوز نتورك: الولايات المتحدة تشيد بجهود قطر في التهدئة بقطاع غزة
- أردوغان: القضية الفلسطينية جرح نازف للإنسانية
- العاهل الأردني: السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة مبني على حل الدولتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة
- اعتراضاً على اتفاق الإمارات والبحرين.. فلسطين تتخلى عن رئاسة مجلس الجامعة العربية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- إجراءات جديدة تفرضها "الداخلية" بغزة لمواجهة كورونا
- ندوة افتراضية مع (إسرائيل) تضم عرباً من خارج دول التطبيع
- مكالمة هاتفية بين "نتنياهو" وولي عهد البحرين.. ما التفاصيل؟
- أسرى "ايشل" يشرعون بخطوات احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروفهم
- نادي الأسير: جهات مانحة تستثني أطفالا محررين من مشاريعها
- الشرطة: استدعاء 39 من أصحاب المولدات التجارية لعدم التزامهم بمدة التشغيل
- "تكنولوجيا المعلومات" تستكمل صرف ملحق متضرري كورونا.. افحص الآن
القدس
- في خطابه أمام الجمعية العامة.. ترامب يعد بانضمام دول أخرى للتطبيع مع إسرائيل
- أمير قطر: أي ترتيبات لا تستند إلى قرارات الشرعية الدولية لا تحقق السلام ولو سميت سلاما
- الرئيس التونسي: حق الشعب الفلسطيني في أرضه لم يجد طريقه للتطبيق في عهد الأمم المتحدة
- أبو بكر: الاحتلال يعيد حوالة "الكانتينا" الخاصة بمشتريات الأسرى
- جماعات الهيكل المزعوم تستبعد تغير الوضع القائم في الاقصى تجنباً لاستفزاز الاردن
- غزة: تشديد القيود والاجراءات لمواجهة فيروس كورونا
- وفاة موقوف لدى شرطة بيت لحم
الحياة الجديدة
- الرئيسان التركي والكوبي يؤكدان رفضهما للخطوات الإسرائيلية ودعم إقامة الدولة
- أمير قطر: أي ترتيبات لا تستند إلى قرارات الشرعية الدولية لا تحقق السلام ولو
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- العاهل الأردني: السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مبني على
- شاطئ بحر غزة.. المتنفس الوحيد للأهالي خلال الحجر رغم الإغلاق والتحذيرات
- تسليم خمسة أشخاص ذوي إعاقة في الخليل كراسي كهربائية متحركة
- "هيئة الأسرى" ومحافظة جنين تكرمان الأسير المحرر السيلاوي
- الاحتلال يستولي على آليات ثقيلة جنوب الخليل
- "الخارجية": لا وفيات جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا لليوم السابع على التوالي
- لافروف: تأجيل إسرائيل تطبيق ضم أراض ليس حلا للمشكلة وهي لا تزال قائمة
- 41 منظمة كويتية تدعو إلى تجريم التطبيع مع اسرائيل
صحيفة الأيام
- »الكويت تكذب ترامب: فلسطين قضية العرب والمسلمين الأولى
- »فلسطين تتخلى عن حقها بترؤس مجلس الجامعة العربية بدورته الحالية
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- »إخطارات بهدم منشآت في الأغوار وبيت لحم
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وكالة الراي
- الداخلية: تشديد إجراءات الإغلاق بمنطقتي "جباليا" و"التركمان"
- تقرير "أطقم التقصي الوبائي" جنود الندهة الأولى لوأد كورونا
- النيابة: فتح 238 قضية وإيقاف 56 متهما اليوم
- "منتدى الإعلاميين" يبارك انتخابات نقابة الصحفيين بتونس
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وكالة صفا
تشديد إجراءات الفصل بين المحافظات
الداخلية: تشديد قيود الإغلاق بمناطق بمحافظتي غزة والشمال
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سما نيوز
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- اردوغان: احتلال فلسطين جرح نازف.. ولا حل للصراع إلا باقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67
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فلسطين اليوم
- داخلية غزة تشدد اجراءات الحظر في "جباليا" و "التركمان"
- "سامحتك عن إيجار شهر!" رسالة ينتظرها الكثيرون لتثلج صدورهم
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مصادر: الإعلان عن تحديد موعد فتح معبر رفح البري غدًا وفق آليات جديدة
عرب 48
- استبعاد فلسطين من منظمة إقليمية لغاز شرق المتوسط تضمّ مصر ودولة الاحتلال
- الصحة الفلسطينية: 5 وفيات و557 إصابة كورونا جديدة
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- كابينيت كورونا" يُرحّل القرارات إلى الأربعاء: ما القيود المحتملة؟
- نتنياهو يستعرض مع ولي عهد البحرين "مجالات التعاون"
- تقرير: الإمارات تريد محورا يشمل إسرائيل ضد إيران وقطر وتركيا
- الصحة الإسرائيلية: 329 وفاة بكورونا و75697 مصابا خلال أيلول
- الصحة الإسرائيلية: نتيجة موجبة لكورونا بمختبر قد تكون سالبة بآخر
-
وكالة وفا
- اغلاق مدرستين للإناث في بيت لحم بسبب كورونا
- قادة ورؤساء دول: لا أمن ولا استقرار بالمنطقة دون حل عادل للق ...
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23 أيلول (سبتمبر)
- 2004م عملية مشتركة قامت بها "ألوية الناصر صلاح الدين التابعة للجان المقاومة الشعبية وحركة الجهاد الإسلامي وكتائب أبو الريش إذا قامت باقتحام مستوطنة موارج شمال شرق رفح مما أدى إلى مقتل 5 من الإسرائيليين من بينهم ضابط كبير، واستشهاد المنفذين الثلاثة.
- 2002م قوات الاحتلال تخسر 4 دبابات من نوع "ميركافاه" خلال محاولتها التوغل في حيّي الزيتون و الشجاعية في قطاع غزة ، و يسقط 10 شهداء و أكثر من 50 جريحاً في عمليّة التوغّل كما دمّرت الكثير من المنازل و المحلات .
- 1991م المجلس الوطني الفلسطيني يعقد دورته العشرين في الجزائر انعقدت هذه الدورة في ظل أجواء فلسطينية عربية وعربية ودولية بالغة الخطورة والحساسية فلسطينياً تمثلت في غياب ممثلي بعض الفصائل التي تتخذ من دمشق مقراً لها بالإضافة إلى الحوارات المكثفة التي لم تصل إلى قاسم مشترك حول مقترحات وزير الخارجية الأمريكية جيمس بيكر للتسوية السلمية وعربياً تمثلت في غياب التنسيق في مواجهة استحقاقات المرحلة ومشاريع التسوية المطروحة بين الدول العربية من وجهة وبينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني من جهة ثانية.
- 1991م المجلس الوطني الفلسطيني يوافق على المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط. حضرته في نهاية تشرين أول (أكتوبر) 1991مإسرائيل ووفود عربية ووفد أردني فلسطيني مشترك.
- 1948 تشكيل حكومة عموم فلسطين في غزة برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي.
- 1948 م إعلان حكومة عموم فلسطين شرعت الهيئة العربية العليا منذ أوائل سنة 1947، في وضع الأسس اللازمة لإنشاء حكومة فلسطينية، وذلك عندما أخذت المقاومة الشعبية بالاشتداد، وفي أوائل شباط (فبراير) سنة 1948، طلبت الهيئة العربية العليا الموافقة الرسمية العربية على قيام حكومة فلسطينية تتولى شؤون الإدارة العامة عند انتهاء الانتداب في أيار (مايو) 1948، وكانت الهيئة قد قدمت بمشروع خاص بذلك إلى جامعة الدول العربية.
- 1918 م القوات الإنكليزية تحتل مدينتي حيفا وعكا بعد ثلاثة أيام من احتلال مدينة نابلس، لتكمل سيطرتها على أرض فلسطين بعد انسحاب القوات العثمانية منها.
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