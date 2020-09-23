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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2624 ) الأربعاء23/9/2020

23 أيلول / سبتمبر 2020 08:50

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2624 ) الأربعاء23/9/2020

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  • أمير قطر: أي ترتيبات لا تستند إلى قرارات الشرعية الدولية لا تحقق السلام ولو سميت سلاما
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  • جماعات الهيكل المزعوم تستبعد تغير الوضع القائم في الاقصى تجنباً لاستفزاز الاردن
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مصادر: الإعلان عن تحديد موعد فتح معبر رفح البري غدًا وفق آليات جديدة

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23 أيلول (سبتمبر)

  • 2004م عملية مشتركة قامت بها "ألوية الناصر صلاح الدين التابعة للجان المقاومة الشعبية وحركة الجهاد الإسلامي وكتائب أبو الريش إذا قامت باقتحام مستوطنة موارج شمال شرق رفح مما أدى إلى مقتل 5 من الإسرائيليين من بينهم ضابط كبير، واستشهاد المنفذين الثلاثة.
  • 2002م  قوات الاحتلال تخسر 4 دبابات من نوع "ميركافاه" خلال محاولتها التوغل في حيّي الزيتون و الشجاعية في قطاع غزة ، و يسقط 10 شهداء و أكثر من 50 جريحاً في عمليّة التوغّل كما دمّرت الكثير من المنازل و المحلات .
  • 1991م    المجلس الوطني الفلسطيني يعقد دورته العشرين في الجزائر انعقدت هذه الدورة في ظل أجواء فلسطينية عربية وعربية ودولية بالغة الخطورة والحساسية فلسطينياً تمثلت في غياب ممثلي بعض الفصائل التي تتخذ من دمشق مقراً لها بالإضافة إلى الحوارات المكثفة التي لم تصل إلى قاسم مشترك حول مقترحات وزير الخارجية الأمريكية جيمس بيكر للتسوية السلمية وعربياً تمثلت في غياب التنسيق في مواجهة استحقاقات المرحلة ومشاريع التسوية المطروحة بين الدول العربية من وجهة وبينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني من جهة ثانية.
  • 1991م المجلس الوطني الفلسطيني يوافق على المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط. حضرته في نهاية تشرين أول (أكتوبر) 1991مإسرائيل ووفود عربية ووفد أردني فلسطيني مشترك.
  • 1948 تشكيل حكومة عموم فلسطين في غزة برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي.
  • 1948     م إعلان حكومة عموم فلسطين شرعت الهيئة العربية العليا منذ أوائل سنة 1947، في وضع الأسس اللازمة لإنشاء حكومة فلسطينية، وذلك عندما أخذت المقاومة الشعبية بالاشتداد، وفي أوائل شباط (فبراير) سنة 1948، طلبت الهيئة العربية العليا الموافقة الرسمية العربية على قيام حكومة فلسطينية تتولى شؤون الإدارة العامة عند انتهاء الانتداب في  أيار (مايو) 1948، وكانت الهيئة قد قدمت بمشروع خاص بذلك إلى جامعة الدول العربية.
  • 1918 م القوات الإنكليزية تحتل مدينتي حيفا وعكا بعد ثلاثة أيام من احتلال مدينة نابلس، لتكمل سيطرتها على أرض فلسطين بعد انسحاب القوات العثمانية منها.
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