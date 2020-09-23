النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2624 ) الأربعاء23/9/2020

09:06الرئيس التونسي: حق الشعب الفلسطيني في أرضه لم يجد طريقه للتطبيق

09:17الأورومتوسطي: أهالي قطاع غزة كالمحكوم عليهم بالإعدام بسبب الحصار و”كورونا”

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