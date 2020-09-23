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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة

23 أيلول / سبتمبر 2020 09:41

الضفة المحتلة-الرأي:

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت شبان من مدن الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبادة شريف مصطفى عبد الرازق (٢٨ عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه في مدينة طوباس المحتلة، واعتقلت أيضًا المواطن "محمد اياد خلايلة"، بعد تفتيش منزله في الخليل المحتلة. 

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى "حافظ ابراهيم زيود"، والشاب "صالح خالد ياسين"، أثناء مرورهما على حاجز" دوثان" العسكري القريب من بلدة يعبد جنوب جنين المحتلة، واعتقلت الأسير المحرر شاهر عيسى طقاطقة (25 عاما)، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه، في بيت لحم المحتلة٠

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