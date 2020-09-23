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وذوي الشهداء والجرحى

وزارة الأسرى تجهز كشوفات مخصصات الأسرى والمحررين

23 أيلول / سبتمبر 2020 11:42

وزارة الأسرى: تجهز كشوفات مخصصات الأسرى والمحررين وذوي الشهداء والجرحى
وزارة الأسرى: تجهز كشوفات مخصصات الأسرى والمحررين وذوي الشهداء والجرحى

غزة- الرأي

أكدت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، على مواصلة تقديم خدماتها لشريحة الأسرى وذويهم رغم حالة الطوارئ ،.

ويأتي ذلك وفق لجنة تعمل بدوام محدود لعددٍ من موظفيها ضمن اجراءات السلامة والوقاية التي أعلنتها الجهات المختصة.

وأوضح  إسلام عبده مدير الإعلام بالوزارة،  أن وزارته أنهت تجهيز كشوفات مخصصات ذوي الأسرى، والأسرى المحررين والشهداء والجرحى الذين قطعت رواتبهم، وتسليمها لوزارة المالية حتي يتم صرفها في موعدها المحدد .

واشار الى  أن الوزارة عملت منذ بداية أزمة كورونا وفق خطة طوارئ لتقديم الخدمات ومتابعة أوضاع الأسرى وذويهم، بدوام جزئي للعدد من الموظفين.

وذكر عبده أن ما يزيد عن 2500 من الفئات المخصصة ( الأسرى والمحررين، وذوي الشهداء والجرحى) من الذين قطعت رواتبهم منذ بداية عام 2019 ضمن سياسة قطع الرواتب التي تمارسها السلطة رام الله .
 

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