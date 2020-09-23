رئيس بلدية خان يونس يتفقد مشروعي سوق الخان والسكة

خان يونس- الرأي

أجرى رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة مساء أمس الثلاثاء، جولة تفقدية لمشروعي سوق السكة للخضار وسوق الخان المركزي الواقعين بالقرب من مسجد الشهداء وميدان أحمد عبد العزيز ، وذلك للاطمئنان على سير العمل في موقعي السوق المذكورين.



وخلال جولته أكد م. البطة على أن البلدية وبالرغم من شح الامكانيات وضعف الموارد نتيجة للظروف الراهنة مستمرة في تطوير كافة مرافقها المختلفة والأسواق من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع على أبناء شعبنا.



وشكر رئيس البلدية كافة الجهود التي ساهمت في تنفيذ المشروعين الحيويين لخدمة شريحة التجار والباعة ودفع عجلة الإقتصاد.

