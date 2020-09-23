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"مراقبة الأغذية" تتلف كميةً من المواد الغذائية المختلفة الفاسدة

23 أيلول / سبتمبر 2020 12:28

"مراقبة الأغذية" تتلف كميةً من المواد الغذائية المختلفة الفاسدة

غزة- الرأي

أكد فريق قسم مراقبة الأغذية الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة، على مواصلة جولاته الرقابية في  محافظات قطاع  غزة، وذلك في إطار العمل المتواصل صباحاً ومساًء، وبالتعاون مع مباحث التموين بهدف متابعة تطبيق الشروط الصحية والإجراءات الوقائية الخاصة في ظل جائحة كورونا.

وقال إدارة الطب الوقائي:" نفذت فرقنا الميدانية  صباح امس الثلاثاء جولة في مدينة غزة على المحلات التجارية،  حيث تم اتلاف طن وسبعمائة كيلوجرام مرتديلا فاسدة، بعد أن أبلغ عنها التاجر مشكورا حيث تم اتلافها حسب الاصول" .

وأضافت: وفي جولتنا المسائية تم زيارة ٧ منشآت مختلفة حيث كان هناك اخطار لأحد المطاعم واتلاف لكمية من المواد الغذائية المختلفة حوالي ٢٠ كجم .

ونوهت أن فرق الأغذية تابعت اجراءات الوقاية والسلامة لهذه المنشآت لضمان التزامهم والحد من انتشار جائحة كورونا.

وفي محافظة خان يونس،  نفذ الطب الوقائي، جولة رقابية صباحية بالتعاون مع صحة بلدية خانيونس و مباحث التموين حيث شملت الجولة زيارة 11 منشأة غذائية ، تم خلالها  عمل اخطار صحي لمحل مجمدات و اتلاف 71 كيلو من لحوم الحبش الفاسدة، و تم ايضا متابعة تطبيق الشروط الصحية الأساسية والاجراءات الوقائية الخاصة في ظل جائحة كورونا...

وفي محافظة رفح، زار فريق قسم مراقبة الأغذية الطب الوقائي بالتعاون مع صحة بلدية رفح ومباحث التموين، 9 منشآت غذائية وتم تحرير إخطار صحي واحد و إتلاف 20 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية.

 

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