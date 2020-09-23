الداخلية تنهي تدريب الدفعة الثانية من المستجدين

غزة- الرأي

أنهت المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني، امس الثلاثاء، تدريب الدفعة الثانية من العناصر المستجدين الذين أعلنت الوزارة استيعابهم مؤخراً على بند التشغيل المؤقت.

وتمت عملية التدريب على مدار ثلاثة أيام لـ 770 عنصراً وفق إجراءات الوقاية والسلامة، وفي خمسة مواقع مُختلفة بمحافظات غزة؛ لمراعاة التباعد وعدم الاكتظاظ، في ظل إجراءات مواجهة "كورونا".

ومع انتهاء عملية التدريب، فقد أتمت وزارة الداخلية استيعاب ألفي عنصر مستجد على بند التشغيل المؤقت منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري، تم دمجهم في جهاز الشرطة؛ لمساندة عمله ضمن خطة الطوارئ لمواجهة انتشار جائحة كورونا.

وبدأت عملية تدريب المستجدين الـ 1500 قبل قرابة أسبوع، حيث تم تقسيمهم على دفعتين وتدريب في الاسبوع الماضي 730 عنصر، مع الأخذ بتدابير الوقاية والسلامة في ظل جائحة كورونا.

يُذكـر أن هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية، أعلنت في 3 سبتمبر الجاري، الشروع في استيعاب 2500 فرد للعمل في أجهزة الوزارة على بند التشغيل المؤقت لمدة ثلاثة شهور لمساندة عمل أجهزة الوزارة ضمن خطة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا.