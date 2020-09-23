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الاقتصاد تحرر 39 محضر ضبط لمخالفين خلال 250 جولة تفتيش

23 أيلول / سبتمبر 2020 02:00

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أن طواقمها نظمت أكثر من 250 جولة تفتيش ومتابعة، وحررت خلالها 39 محضر ضبط.

وذكرت في بيان لها وصل "الرأي"، أن دائرة المعادن الثمينة أجرت 8 جولات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة رفح للتأكيد عليهم بالإلتزام بإجراءات السلامة .

وأشارت الاقتصاد إلى أن طواقم حماية المستهلك نظمت 224 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، ونفذت 17 جولة ميدانية للمحلات التجارية، وحررت فيها 39 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للاسعار .

 ونوهت إلى أنه تم تحرير 23 محضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم وأجبان وألبان ومشروبات ودقيق فاسد ومنتهي الصلاحية، وتم تحرير عدة محاضر ضبط لأصحاب محال تجارية لعدم التزامهم بإجراءات الوقاية .

وأوضحت الاقتصاد أنه تم تحرير محضري ضبط لمخابز لعدم وجود بطاقة بيان، مؤكدةً أن طواقمها ما زالت تتعامل مع كافة البلاغات الواردة على أرقامنا.

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