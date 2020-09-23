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وزارة الاقتصاد تُخصص أيامًا لتقديم خدماتها للجمهور

23 أيلول / سبتمبر 2020 03:43

غزة- الرأي:

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، قراراً بشأن تخصيص ايام لتقديم الخدمات لمراجعي الوزارة.

 وقالت دائرة الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان أصدرته اليوم، إن القرار  ينص على تخصيص ايام لاستقبال المراجين الراغبين بالحصول على خدمات الوزارة حسب التالي: 

يتم استقبال مراجعي دائرة التجارة والمعابر في صالة الجمهور طيلة ايام الاسبوع، استقبال مراجعي الإدارة العامة للشركات، و مديرية المصادر والموارد الطبيعية، ومديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، ودائرة حماية المستهلك ايام الاحد و الثلاثاء والخميس، واستقبال مراجعي الادارة العامة للصناعة، ودائرة الملكية الفكرية ايام الاثنين والاربعاء.

كما واصدرت الوزارة تعميما لمتلقي الخدمات بأن ساعات العمل تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا، ولن يسمح بدخول اي مراجع قبل او بعد الوقت المحدد، وأن على المراجعين اتخاذ اجراءات الوقاية والسلامة عند تلقى الخدمة في الوزارة.

ووضعت الوزارة شروطا لمتلقي الخدمة اثناء تواجدهم في ادارات ودوائر الوزارة تشمل ارتداء الكمامة طيلة فترة التواجد في مركز تقديم الخدمة، تعقيم الايدي جيدا، تدوين البيانات الكاملة لدي موظف الاستقبال، احضار قلم خاص بكل مراجع، المحافظة على التباعد الجسدي داخل مراكز الخدمة، الالتزام بالتعليمات التي تصدر عن الجهات الرسمية .

وقالت الوزارة إنه لن يسمح بدخول الوزارة لاي شخص تظهر عليه اعراض المرض، ولن يسمح بدخول الوزارة الا لأصحاب المعاملات فقط، مطالبةً الاشخاص الذين تتجاوز اعمارهم ال 60 عاما بعدم مراجعة الوزارة حفاظا عليهم.
 

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