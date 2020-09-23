الصحة تصدر تعميمًا هامًا للمسافرين بخصوص فحص كورونا

غزة- الرأي:

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، تعميمًا هامًا للمسافرين عبر معبر رفح بخصوص فحص فيروس كورونا.

وأكد الصحة أنها ستعتمد كشوفات وزارة الداخلية في اجراء فحص PCR للمغادرين وذلك وفقاً لموعد السفر المحدد لكل مسافر.



وأوضحت في بيانًا لها أن إجراء الفحص سيكون على مدار 3 أيام وتبدأ من صباح يوم الجمعة للمسافرين في كشف يوم الاحد ، أما كشف سفر يوم الاثنين سيكون موعد الفحص يوم السبت وكشف سفر يوم الثلاثاء سيكون الفحص يوم الاحد.



وذكرت الصحة أن إجراء فحص المسافرين خلال الايام الثلاثة المعلنة سيكون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهراً، وفيما يلي المراكز المخصصة لاجراء الفحص للمسافرين في المحافظات هي/



محافظة الشمال في (مركز هالة الشوا ) في بيت لاهيا.



محافظة غزة في (مركز الشاطئ) و (مركز مسقط الرحمة) بالشجاعية.



المحافظة الوسطى في (مركز النصيرات القديم ).



محافظة خان يونس في (مركز جورة اللوت) بالقرب من دوار التحلية.



محافظة رفح في (عيادة الشابورة ) بالقرب من مدارس العرب.