السفير الأمريكي لدى الاحتلال: خطة الضم مؤجلة وليست ملغاة

القدس المحتلة-الرأي:

قال السفير الأمريكي لدى الاحتلال ديفيد فريدمان، اليوم الأربعاء: "إن تأجيل الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية بالضفة الغربية، لا يعني إلغاؤه".

ونقلت هيئة البث "الإسرائيلية" عن السفير الأمريكي قوله، في مؤتمر لصحيفة "جروزاليم بوست"، في إشارة إلى خطط الضم "لقد تقرر تأجيل تطبيقها".

واستدرك السفير الأمريكي: "إن ذلك لا يعني إلغاءها".

وجاء ذلك في سياق تطبيع دولة الإمارات مع الاحتلال، حيث قالت الإمارات: "إن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، يهدف إلى منع الأخيرة من فرض سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة".

لكن "إسرائيل"، نفت ذلك، وقالت: "إنها وافقت على تأجيل خطة الضم فقط، وليس وقفها بشكل كامل".

وأكد رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، مراراً على أن تأجيل الضم، لا يعني إلغاؤه.

وتسمح خطة صفقة القرن المزعومة لـ"إسرائيل"، بضم نحو 30 إلى 33% من مساحة الضفة الغربية.