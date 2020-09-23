وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تصدر تعميمًا هامًا للمسافرين بخصوص فحص كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والرياضة تستأنف مشروع تزويج الشباب وكالة الرأي الفلسطينية العدل تنجز 135 معاملة في أول أيام تشغيلها استثنائيا وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المالية تطلق خدمة خلو الطرف الإلكتروني وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تُخصص أيامًا لتقديم خدماتها للجمهور وكالة الرأي الفلسطينية الحياة بغزة.. تكاتف ومساندة ومبادرات تطوعية لمحاربة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة برام الله: 3 وفيات و503 إصابات جديدة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة ورشة تدريب للأطباء حول بروتوكولات العمل داخل مستشفى الوبائيات وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تحرر 39 محضر ضبط لمخالفين خلال 250 جولة تفتيش وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة: تجميع 17 ألف طن من النفايات الصلبة منذ بداية الجائحة
أخبار » الأخبار العبرية

السفير الأمريكي لدى الاحتلال: خطة الضم مؤجلة وليست ملغاة

23 أيلول / سبتمبر 2020 05:16

فريدمان
فريدمان

القدس المحتلة-الرأي:

قال السفير الأمريكي لدى الاحتلال ديفيد فريدمان، اليوم الأربعاء: "إن تأجيل الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية بالضفة الغربية، لا يعني إلغاؤه".

ونقلت هيئة البث "الإسرائيلية" عن السفير الأمريكي قوله، في مؤتمر لصحيفة "جروزاليم بوست"، في إشارة إلى خطط الضم "لقد تقرر تأجيل تطبيقها".

واستدرك السفير الأمريكي: "إن ذلك لا يعني إلغاءها".

وجاء ذلك في سياق تطبيع دولة الإمارات مع الاحتلال، حيث قالت الإمارات: "إن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، يهدف إلى منع الأخيرة من فرض سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة".

لكن "إسرائيل"، نفت ذلك، وقالت: "إنها وافقت على تأجيل خطة الضم فقط، وليس وقفها بشكل كامل".

وأكد رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، مراراً على أن تأجيل الضم، لا يعني إلغاؤه.

وتسمح خطة صفقة القرن المزعومة لـ"إسرائيل"، بضم نحو 30 إلى 33% من مساحة الضفة الغربية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توفر "جهاز غسيل كلى" لخدمة مرضى قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟