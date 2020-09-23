هيئة المعابر تعلن ترتيبات سفر المغادرين عبر معبر رفح

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني أن سفر المواطنين المغادرين عبر معبر رفح البري خلال أيام فتحه استثنائياً الأسبوع المقبل، سيكون لـ 1500 مسافر على مدار ثلاثة أيام (من الأحد إلى الثلاثاء) بواقع 500 مسافر لكل يوم.

وذكرت الهيئة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إجراء فحوصات فيروس كورونا لجميع المغادرين كلّ في محافظته، اعتباراً من يوم الجمعة 25 سبتمبر على مدار ثلاثة أيام من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً، ووفق ترتيبات وزارة الصحة بالخصوص، حيث سيتم إبلاغ كل مسافر بموعد ومكان إجراء الفحص من خلال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول.

وأشارت إلى أنه سيتم نشر كشوفات المسافرين اعتباراً من يوم غد الخميس.

ودعت الهيئة جميع المسافرين إلى التزام كل مسافر بموعد الفحص الخاص به، وكذلك الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية خلال إجراء الفحص.